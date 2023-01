Se desmayó por un incendio en su casa y su perro le salvó la vida: "Volví a nacer"

Gabriel se volvió viral al contar cómo su perro le salvó la vida al arrastrarlo fuera de su casa en medio de un incendio.

Un perro salvó la vida de su dueño en medio de un incendio. En las últimas horas, las historia de Lucas y su mascota Chiquito se volvió viral e incluso llegó a varios canales de televisión tras revelar que su perro lo salvó de morirse como víctima de un incendio que tuvo lugar en su propia casa.

En diálogo con TN, Gabriel contó cómo fue la situación con lujo de detalles y aseguró que su perro "le salvó la vida". "Volví a nacer", enfatizó. Según reveló el hombre, él se acostó a dormir un rato cuando regresó del trabajo y, en ese tiempo, se desarrolló el incendio que casi le cuesta la vida. "Me quedé dormido. En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla", contó.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio El Alto, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, donde se desató el fuego a causa de un cortocircuito. Debido a la inhalación del humo y del monóxido de carbono, Gabriel quedó inconsciente en medio del incendio y allí fue cuando su perro salió al rescate. "Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama", confesó Gabriel.

En este marco, añadió aún impactado: "Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó". Además, confesó que le costó mucho comprender qué le estaba pasando, pero pudo pedir ayuda con rapidez y evitar una tragedia mayor. "Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”.

Por último, Gabriel sentenció: "Le pedí ayuda a los nenes que estaban jugando en la calle, mis sobrinos. Ellos salieron corriendo a pedir auxilio, a buscar a mis hermanos que viven a una cuadra. Ahí salieron los vecinos y con una silla rompieron todo el ventanal". Además contó que Chiquito también le salvó la vida al gato que vive con ellos: "Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá".

Corchito, el perrito abandonado que fue adoptado por una cafetería

Una emocionante historia recorre las redes sociales y se volvió viral. Se trata de Corchito, el perro que es de Chivilcoy, fue abandonado por una familia y ahora lo adoptó una cafetería, donde es conocido por casi todos los clientes. "Pasó, entró, se quedó y le gustó", expresó la dueña del comercio.

Corchito era un perro de la calle que ni bien conoció Dickens, la cafetería de Chivilcoy, se sintió como en su casa y los dueños lo acogieron. Según contó la propietaria, se enteraron por unos allegados en común que vivía en una casa, pero la familia se olvidó de llevárselo y nunca más volvieron.

"Corchito tiene una actitud de amistad con la gente. Él ve que estás vos solo, viene y se sienta", expresó un cliente del lugar, quien conoce muy bien al animal. Muchas personas que frecuentan la zona del comercio sienten un gran apego: "Es un amigo. Lo veo todos los días. Es amigo de mis hijos también".

No solo eso, sino que acompaña a los clientes tristes y/o solitarios ubicándose en la misma mesa o dejándose acariciar. La historia del perrito despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y el video acumula medio de millón de reproducciones.