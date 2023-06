Salió con un italiano, mostró las secuelas y se volvió viral: "Ardían"

Una tiktoker argentina salió con un italiano durante su viaje por Europa y contó la pésima experiencia que tuvo. El video revolucionó la plataforma y consiguió miles de reproducciones.

Una tiktoker argentina viajó a Europa y tuvo una pésima experiencia al salir a tomar algo con un italiano. El insólito relato la joven se volvió viral y consiguió miles de reproducciones por la curiosa recomendación que le hizo a las chicas al momento de aceptar una cita.

La usuaria de la red social @avecesdana, llamada Dani Aiello, contó que está pasando unos días en Milán y aceptó la invitación de un joven local para ir a tomar algo. Como el chico no tenía auto, le propuso pasarla a buscar para que no tenga inconvenientes para llegar al bar, pero ella decidió ir sola en subte. "Estoy acostumbrada a que en Buenos Aires si salgo con alguien, me pase a buscar", afirmó, pero explicó que en esta oportunidad optó por el trasporte público debido a que es "seguro" y muy concurrido.

En cuanto a su look, Daniela mostró que eligió un mono negro y unas sandalias naranjas, que no tenían plataforma pero con unos tacos muy altos. Lo que ella no sabía, era que el calzado que seleccionó se iban a convertir en su peor pesadilla.

En su relato, la tiktoker dijo que al verse con el chico todo iba más que bien. Tomaron unos tragos, charlaron en inglés, ya que él no sabía español ni ella italiano. Pero el mal momento llegó cuando el europeo le propuso salir a caminar para conocer el barrio chino de la ciudad. “Fuimos a dar una vueltita. La vueltita se dieron como diez cuadras”, remarcó la joven, quien afirmó que sus pies comenzaron a dolerle al punto que no podía caminar más: “Me ardían como si tuviera brasas”, sostuvo.

“Me senté en la vereda como una reina”, aclaró Daniela y contó que el chico le propuso que se volviera en subte como había ido, ya que se dificultaba conseguir un Uber o alguna plataforma de transporte similar. Una vez en su departamento y con los pies completamente lastimados subrayó: "Si ahora me duelen, no me quiero imaginar mañana lo que me van a doler".

La publicación, que ya tiene casi 40 mil reproducciones, revolucionó la red social china. En la descripción del clip, Daniela dejó un consejo para sus seguidores: “No salir con alguien que no te pase a buscar”. A pesar de eso, se tomó la anécdota como “otra aventura más”.

Tuvo una cita con un un chico que conoció en una app y terminó espantada

Sin dudas, las redes sociales se volvieron el espacio ideal de los usuarios para contar sus anécdotas más descabelladas. Los posteos de este estilo suelen volverse virales en cuestión de horas, ya que no tardan demasiado en recolectar una catarata de “Me gusta” y reproducciones.

En esta ocasión, una joven sorprendió a todos al contar la insólita cita que tuvo con un desconocido. Luego de conocerse a través de la aplicación, ambos decidieron organizar una cita para verse por primera vez. Sin embargo, todo salió mal por un particular motivo.

En el clip de TikTok, la chica viral, llamada Sol, relató el incómodo momento que vivió al hablar de dinero durante el encuentro en un bar. Desde que llegaron al bar, todo empezó mal, debido a que no había más lugar en el lugar que habían elegido, tuvieron que improvisar otra opción. “Caminamos y nos sentamos en la primera esquina que encontramos”, contó.

Cuando debieron abandonar el local, el “pibe” dijo algo que, al menos para Sol, fue determinante. “Menos mal, la verdad es que es bar se veía re ´cheto´, así que seguro este es más barato”, fue el comentario que se la “bajó” por completo, pero le dio una segunda oportunidad. Sin embargo, volvió a decepcionarse, ya que cuando fueron a otro bar, el joven agarró la carta de tragos únicamente, ya que la de las comidas estaba muy cara.

“Se la pasó hablando de dos cosas: de que estaba traumado porque el papá era un rata y de que él era instructor de golf", subrayó. Pero al parecer no estaba dispuesta en gastar su dinero en la salida. "Había mucha plata en el golf y que podía cobrar las clases particulares mega caras”, completó furiosa.