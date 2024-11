¿Qué significa la señal con un rombo blanco, amarillo y negro y que pocos entienden?

qué significa la señala de un rombo blanco, amarillo y franja negra

Si se repasan los manuales de conducción de que se entregan al momento de obtener la licencia de conducir, se puede apreciar que son varias las señales que una persona encontrará al desplazarse en la ruta. Lo particular es que no todas transmiten de manera directa el significado que portan en relación con el dibujo que se observa. Este es el caso de una compuesta por un rombo blanco, amarillo y una franja negra.

Hay una serie de cuidados que las personas deben considerar al subirse a un auto. Algunos tienen que aprenderse al momento de obtener la licencia de conducir, mientras que otros son producto del estudio de cada una de las señales de tránsito, las cuales ayudan a desarrollar un mayor desplazamiento tanto en las rutas como en las carreteras. Algunas de estas advertencias también son útiles para evitar multas que después representan un verdadero dolor de cabeza por el monto a pagar.

En especial, en las rutas se pueden observar señales que no son habituales y una de ellas se compone de un rombo blanco con uno amarilla más pequeño en su interior y una banda negra que lo atraviesa. Una que porta dos nombres. El primero es el R4, pero el más conocido de todos es el "Fin de prioridad". "Indica la proximidad del lugar en que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada", expresan desde el blog Moto de Mapfre.

Una vez que se pase determinado tramo del camino, el conductor tendrá que respetar las indicaciones que se hagan presentes para no generar una confusión en los demás vehículos. Por otro lado, las personas tienen que recordar que hay un orden prioridades en lo que respecta a las señales de tránsito. Uno que se compone de la siguiente manera: agente de circulación, señalización circunstancial, semáforos, señales verticales y marcas viales.

Se modificó la forma de renovar la Licencia de Conducir: cómo hay que hacer

Desde hace unos días, se cambió la manera en la que los conductores deben renovar la licencia de conducir, debido a que este trámite solo estará disponible para un determinado sector de la población. Todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años no contarán con la obligación de realizar el examen de forma presencial. Ya no habrá que sacar turnos para los ensayos teóricos y prácticos en caso de que el vencimiento de la licencia no supere al año.

“Cuando se renueva el registro, no es necesario demostrar nuevamente que se sabe manejar, porque eso no se olvida”, afirmó Federico Sturzenegger, que se desempeña como ministro de Desregulación y Modernización. Las personas mayores de 65 años tendrán que presentarse de manera presencial para llevar a cabo el examen por cuestiones de seguridad. Por otro lado, aquellos que saquen el registro por primera vez también se encuentran obligados a respetar el viejo procedimiento.