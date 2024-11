¿Por qué se desaconseja usar Inteligencia Artificial para escribir textos y cuál es el riesgo?

Por qué la Inteligencia Artificial no es ideal para resumir textos

No hay dudas que uno de los inventos que más furor causa en los tiempos que corren es la presencia de Inteligencia Artificial al alcance de nuestra mano. Ya son varios los exploradores, celulares y aplicaciones que la ofrecen para agilizar ciertas dinámicas. Aunque su uso esconde un desperfecto y que puede impactar al momento de escribir o resumir un texto.

Hay varias versiones, cada una cumple funciones determinadas. Las más solicitadas son aquellas IA que permiten leer un texto en pocos minutos por medio de un resumen que porta la promesa de ser conciso, resaltar los conceptos claves y de utilidad para resolver una tarea o preparar una instancia de final en la universidad. Sin embargo, todo beneficio esconde un costo y se trata de uno que muchos ignoran.

Por qué la Inteligencia Artificial no es ideal para resumir textos

"Voy a ser honesta, la IA siempre dice que algo fue escrito con IA y lo sé porque quise probar la efectividad, ya que como profesora me quería anteponer a esto. Utilicé un documento que escribí en la universidad. Decía que 100% estaba hecho con IA, y ese ensayo lo escribí el 2010", manifiesto Notferpaints, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un posteo que rápidamente se viralizó en la plataforma y que despertó cierta curiosidad entre las personas.

Hay varias explicaciones de por qué la Inteligencia Artificial no puede reconocer que un texto que está hecho o no por la tecnología. Una de ellas es que no fueron diseñadas para realizar este tipo de detecciones. “La propia aplicación debería tener instancias de control de lo que afirma. La IA se basa en la información que se encuentra en la web, en donde coexisten las noticias falsas, todavía no es del todo capaz a la hora de establecer filtros que puedan garantizar la veracidad de la información que provee", señaló Federico Trabucchi, periodista, en una investigación de IA y Fake News: cuando lo real puede sucumbir a mentiras cada vez más inteligentes de Andrés Todesca.

Otro elemento más que considerable en la afirmación que Todesca hizo es que parte de los datos que la Inteligencia Artificial usa para cumplir con nuestros pedidos provienen de webs que cuentan con una reputación escasa. "Un trabajo reciente de NewsGuard, datado en junio de 2023, identificó la existencia de falsos medios de comunicación que publican hasta mil artículos fake por día basándose en la capacidad industrial que permiten ChatGPT", agregó.

Esta revelación permite entender hasta qué punto la aplicación es de gran utilidad para determinadas tareas que intentamos llevar a cabo. La recomendación más segura es sentarse a leer el documento que nos encomendaron y sacar nuestras conclusiones o consultarle a otros que se especializan en el tema para despejar aquellas dudas que tenemos.

Las mejores 10 películas de ciencia ficción de la historia, según la Inteligencia Artificial

Pero, no todas las respuestas que la Inteligencia Artificial entrega deben ser desechadas porque algunas permiten que se elabore un ranking de películas que nos permitirán experimentar un tiempo de agradable de ocio. Según la aplicación de Google, que fue bautizada como Gemini, hay un listado de 10 obras que las personas necesitan apreciar por su calidad, riqueza de la historia y las actuaciones.

Aquellas que recomiendan la IA son: 2001: una odisea en el espacio, Blader Runner, Matrix, Interstellar, Star Wars: Episodios IV - Una nueva esperanza, E. T. el extraterrestre, Alien, el octavo pasajero, The Terminator, Wall-E y Her. Es importante recordar que esta recopilación se encuentra influenciada por las calificaciones que distintos sitios de reseñas y usuarios entregaron al elaborar una opinión sobre el filme.