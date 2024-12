¿Por qué no se aconseja agarrar un espejo que está en la calle y qué problemas puede generar en el hogar?

Por qué no hay que levantar un espejo roto de la calle

Hay ciertos objetos que se arrojan a la calle que parecieran tener un excelente grado de conservación y que con una pequeña intervención se pueden recuperar de gran manera. Aunque no todos son aconsejables levantar y llevarlos al hogar. Uno de ellos son los espejos que al romperse podrían generar malas noticias.

No siempre, pero cada tanto suelen verse objetos que las personas dejan en las veredas de sus casas porque necesitan el espacio para guardas otras cosas o simplemente cumplieron con su vida útil. Algunos disponen de un aspecto que puede provocar cierta impresión y considerar la idea de rescatarlos con la intención de darles una segunda oportunidad. No así sucede con los espejos y mucho más si están rotos.

"Es impresionante las cosas que tiran en CABA. Me acabo de cirujear un re espejo estos chetos no saben que se pierden", expresó Avrii, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que el objeto se encuentra en buenas condiciones y completo. Sin embargo, un comentario se destacó por encima de los demás. "¿Cómo vas a cirujear un espejo que no sabes de dónde vino ni que energía te puede traer y peor aún un espejo roto? El fantasma más tranquilo es un barra brava", le comentó Lhsebstan.

Para aquellas personas que son supersticiosas, la presencia de un espejo roto puede entenderse como una mala señal y que le dará 7 años de mala suerte para quien le haya generado daño. Los relatos más tradicionales se vinculan con las antiguas culturas griegas y romanas en donde creían que estos objetos eran sagrados y romper uno de ellos implicaba desafiar a los dioses. Desde allí se conoce que dañar uno o que se nos rompa es sinónimo de mala suerte.

Cómo contrarrestar un espejo roto

En caso de que se nos rompa un espejo, se le recomienda a las personas que junten cada una de las partes y las conserven por un tiempo determinado. Precisamente, se debe esperar a la presencia de la luna llena en el cielo, tomar uno de los fragmentos más grandes y que este refleje la luz del satélite. Esto es producto de que la esfera espacial es portadora de buenas energías, además de renovar aquellas que son consideradas dañinas.

Por otro lado, se le recomienda a las personas que adquieran objetos que son considerados dentro de la sociedad como portadores de la buena suerte y que alejan las malas energías. Uno de ellos puede ser la herradura de caballo que debe quedar colocada en la habitación dónde se rompió el espejo. También usar un trébol de cuatro hojas, pero se trata de una especie que aparece cada 10.000 de tres según estudios científicos.

Otra alternativa es no dejarse condicionar por el acto de presenciar la rotura de un espejo y comenzar a pensar de manera negativa. En algunas oportunidades, el hecho de estar pensando que cosas malas puede llegar a pasar podría generar que la persona se distraiga de lo que hace y cometa errores que luego lamentará.