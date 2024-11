¿Milanesas con fideos, sí o no?: la polémica gastronómica viral

Las clásicas milanesas y una guarnición de fideos puede ser una combinación ideal para muchos argentinos, pero otros lo ven como un dúo imposible de mezclar en el plato.

Una de las consignas que se transformó en tendencia en TikTok tiene que ver con la gastronomía argentina, más puntualmente con las populares e históricas milanesas y su acompañamiento. Para sorpresa de la comunidad de la red social de los videos, la postura sobre los fideos como acompañamiento de las “milangas” no es una cuestión saldada y la rivalidad estalló sin tregua.

Todo comenzó con el posteo de la usuaria @natinatyta, quien preguntó “desde qué momento los fideos son una guarnición para la milanesa”. Esa postura generó una inesperada controversia que no se esperaba, junto al aluvión de opiniones divididas sobre el plato más querido por millones de argentinos. Además, no se quedó en la pregunta y plantó bandera sobre su preferencia entre ambos bandos en disputa.

Precisamente, los comentarios abarcan todas las posturas: desde quienes defienden fervientemente a la milanesa con fideos, hasta aquellos que consideran a esta combinación culinaria un sacrilegio. Entre las respuestas más destacadas, algunos usuarios señalan que “toda la vida se comió milanesa con fideos”, mientras que otros afirman que “la milanesa siempre se sirve con ensalada o papas”.

De esta forma, hay internautas que comparten la opinión de la influencer, quien también considera al puré como una guarnición clásica. Un comentario particular resume a quienes no degustaron el plato: “Jamás en mis 52 años me sirvieron milanesas con fideos”. El video de Natalia Vivas, quien recientemente se unió a TikTok, alcanzó más de 50 mil visualizaciones en poco tiempo, superó los 1,700 comentarios y obtuvo casi 1,000 “me gusta”.

El origen de las milanesas

Por otra parte, la muchacha agregó: “Me gustan las dos cosas por separado, así que seguro me va a gustar”. Luego, con el sentido del humor ácido que la caracteriza agregó: “Con el video aprendí que es una comida que, aparentemente, le gusta mucho a los chicos, creo que queda claro por qué no voy a hacer contenido infantil o para personas con hijos, no tenía idea”.

Mientras se desataba la lucha entre comentaristas, Natalia investigó la historia del típico plato y repasó: “Algunos dicen que la milanesa nació en 1134 en Milán, cuando un cocinero italiano se lo sirvió a la corte austríaca, otros que la inventaron los alemanes, otros dicen que fueron los franceses y otros los españoles.” “De cualquier forma, lo que importa de estas historias incomprobables es que con la inmigración de los siglos XIX y XX llegó a Argentina”, aclaró y cerró: “Que las vacas me perdonen, es una de mis comidas favoritas”.