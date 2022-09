La furia del Rey Carlos III a poco de comenzar su mandato: "¡Odio esto!"

El monarca que asumió recientemente no vive los mejores días y se viralizó un video donde se lo ve muy enojado.

Un video del Rey Carlos III se volvió viral en las redes sociales por varias actitudes llamativas. En el mismo se observa un fastidio muy notorio a la hora de realizar sus diligencias que ya se había visto cuando asumió tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II.

El enojo del Rey Carlos III fue el tema del día en las redes sociales. "¡Odio esto!", se lo escuchó decir al monarca, quien había tenido algunos errores: se confundió de fecha, se manchó con tinta y a partir de ahí, todo lo que tenía que llevar a cabo se hizo cuesta arriba.

"Tres días de laburo y ya está de mal humor. No puedo más. Igual yo también vivo de mal humor. A favor del king acá", escribió un usuario de Twitter de manera irónica frente al video viralizado. "Ay, Dios, puse mal la fecha", había dicho mientras se quejaba porque inmediatamente, se le había roto la birome y se le llenó la mano de tinta.

"No puedo soportar esta maldita cosa. Lo que hacen cada vez... es apestoso", agregó el Rey Carlos, quien se retiró del lugar rápidamente. Por tal motivo, su esposa Camila se hizo cargo de los trámites correspondientes y el video del momento tuvo numerosas reacciones.

Algo similar había pasado al momento de haberse hecho la asunción de manera oficial. Con tantos papeles en una mesa muy pequeña, Carlos hizo un gesto de enojo para que le quiten uno de los elementos que ocupaba espacio, hecho que también fue tendencia en las redes.

Mirtha Legrand despidió a la reina Isabel II

Mirtha Legrand se expresó en torno a la noticia que sacudió al mundo. Se trata de la Reina Isabel II, quien murió a los 96 años, por lo que manifestó sus sensaciones, brindó su sentido pésame, pero también dedicó un tiempo para referirse a una situación ocurrida mientras ella reinaba.

La muerte de la Reina Isabel II fue el tema de la jornada del jueves 8 de septiembre. En Argentina no se estuvo ajeno a esto; de hecho, varias personalidades del espectáculo y la política hablaron sobre el deceso, entre ellas, se encontró Mirtha Legrand. "Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena", indicó en diálogo con el noticiero de América TV.

La Reina Isabel II asumió el reinado a los 25 años y estuvo durante 71 años al mando. "Toda una vida. Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero", subrayó la diva de los almuerzos, quien próximamente volverá a la televisión con su programa a través de El Trece.

Sumado al doloroso relato, Mirtha sorprendió y habló sobre un momento en particular que sucedió mientras estaba al mando de la realeza. "Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos", consideró.