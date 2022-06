Insólito: un "telo" escracha a clientes que roban en las habitaciones

La decisión de un albergue transitorio se volvió viral en las redes sociales. Mirá los escraches.

Una desopilante situación tuvo lugar en una localidad de la provincia de Buenos Aires. La dueña de un albergue transitorio de Azul tomó la decisión de escrachar a las personas que se roban los enseres, hecho que se volvió viral en muy pocos días.

A través de la cuenta de Facebook llamada "Motel ruta 3", su dueña se cansó de quienes aprovechaban a robarse toallas, sábanas o pequeños mobiliarios y empezó a escracharlos públicamente. El original mecanismo consiste en mencionar qué se llevaron las personas y publicar foto y patente del auto que obtienen de las cámaras de seguridad.

El último posteo del establecimiento fue el pasado domingo 26, en el cual registró que se llevaron un toallón. Un día antes, había hecho lo mismo con una pareja que hurtó un acolchado, pero con una fuerte advertencia: "Si no lo devuelve publico la foto con la patente".

La situación se vio reflejada en las redes sociales, donde varios usuarios se expresaron al respecto de lo sucedido en el "telo" oriundo de Azul. "El que avisa no traiciona... La dueña del telo publicó las fotos", escribió una mujer en un tuit que se hizo viral con miles de likes.

Además, un hombre que estuvo en las instalaciones del motel observó que el escrache realizado era hacia él. "No por favor que no fui con una... Mañana lo lavo y paso, pero no me escrachen que lo va a ver mi mujer y está fresco pa' dormir afuera", expresó desesperado.

A sabiendas que una denuncia policial difícilmente le devolvería lo robado y que el miedo a que se viralice suele ser más efectivo, la dueña del albergue transitorio tomó la insólita determinación de utilizar el escrache público. "Optamos por esta forma porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años", sostuvo.

Una de las publicaciones del lugar a través de su cuenta de Facebook

Una familia se accidentó en la ruta y buscaron a las personas que la ayudaron

La historia de una familia oriunda de la ciudad bonaerense de Azul recorre las redes sociales. Días atrás tuvieron un accidente en la ruta camino a Tapalqué y fueron socorridos por siete personas, a quienes buscaron intensamente para agradecerles y devolverles la pertenencias.

A través de Facebook, una mujer realizó una publicación sobre el siniestro ocurrido el pasado sábado 18 de junio a la altura de la localidad de Ariel mientras se dirigían hacia Tapalqué, que afortunadamente no tuvo ningún herido de gravedad. "Minutos después del accidente nos asistieron siete personas que fueron esenciales para nosotros, brindándonos su ayuda, contención y pertenencias de manera desinteresada en un momento tan terrible que nos tocó vivir", relató.

En ese momento, pudieron tener contacto con cuatro de las siete personas que fueron a socorrerlos tras el accidente vial: por un lado, se comunicaron con un amigo de la familia y su hijo; un camionero de Saladillo y su esposa; un bombero y su esposa, quienes viven en Navarro; y un hombre que hasta les preparo té y los ayudó a subir a la camilla. "Ninguno se fue hasta que no tuvimos asistencia médica, queremos devolverles sus pertenencias y agradecerles", subrayó.

Debido al susto y al shockeante momento, no se percataron de pedirle los datos a los tres restantes e intensifican la búsqueda a través de redes con la ayuda de la gente. Tan es así, que la publicación se volvió viral con el objetivo de dar con las personas en cuestión.