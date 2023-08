Insólito: Mercedes Sosa llegó a Tomorrowland y generó uno de los pogos más grandes

Un hit de la famosa cantante tucumana sonó en el festival de música internacional y enloqueció al público.

Mercedes Sosa se convirtió en tendencia en las redes sociales tras haber llegado a ser una de las principales figuras de Tomorrowland. La reconocida cantante de folclore llegó a uno de los festivales de música más famosos del mundo y provocó sensación entre el público presente.

Pese a haber fallecido hace ya 14 años, Sosa continúa vigente como una de las artistas más famosas de la historia musical argentina. Sin embargo, su música trascendió generaciones y géneros y llegó a sonar en Tomorrowland, el festival de música electrónica que convoca a millones de personas año a año.

El clip del momento se volvió viral en las redes sociales y generó sensación entre los internautas latinoamericanos. Resulta que la DJ mexicana Indira Paganotto, quien fue la primera artista en el tercer día del festival, sorprendió al público con una versión de Gracias a la vida en la voz de "la Negra" Sosa.

En medio de un remix original de ella, la joven sumó algunas estrofas de esta reconocida canción escrita por Violeta Parra y popularizada por Sosa. Cabe resaltar que, hace unas semanas atrás, en las redes también se popularizó un clip de otro festival en el que sonaba Dillom junto a la voz de Paulina Cocina.

El día en que Luciano Pereyra y Mercedes Sosa tuvieron un tremendo susto en un avión: "Empezó a cantar"

Luciano Pereyra habló sobre su relación con Mercedes Sosa y Horacio Guarany, sus dos grandes ídolos musicales que lo acompañaron a lo largo de su carrera, y contó una anécdota en especial con Mercedes. Un viaje en avión que casi termina en tragedia.

En esa situación límite, Sosa lo reconfortó tanto que, para él, se convirtió en una especie de madre. Aquel día, ella terminó cantando una de sus canciones más icónicas, Y dale alegría a mi corazón, en medio del avión, con todos los pasajeros escuchándola muy atentos.

“El que no disfrutaste nada fue un viaje, en el que ibas con Mercedes Sosa, y no sé qué les agarró, el viento zonda. ¿Es verdad que ella te cantaba para que te quedes tranquilo?”, le preguntó Jey Mammón en Los Mammones. “Sí. Yo estaba muy asustado. Estábamos adelante, sentados, y el avión se empieza a mover, todo el vuelo horrible, yo ahí, sufriendo”, recordó el artista.

“Y en un momento, cuando estamos por descender, no me acuerdo si en Mendoza, el avión hace esto y se pone así de costado”, prosiguió, haciendo un gesto con la mano para explicarle cómo el avión se volteó de repente. “Sigue cayendo el avión, retoma y vuelve a salir. Nunca toca pista. Imaginate yo. Y ella me dice: ‘Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, Lucianito, va a estar todo bien, te voy a cantar’”, prosiguió.

“Y empezó a cantar: ‘Y dale dale alegría a mi corazón…’. ‘Esta canción va a traer suerte’, me dice. En ese momento, el avión se movía para todos lados, todo el avión en silencio escuchándola a ella. Y me agarró la mano, me hacía así, como que me cubría en su ala. Me decía: ‘Tranquilo, ya va a estar bien, esta canción trae suerte’”, continuó, ante la mirada emocionada del conductor.

“Cuando bajamos del avión, que tocamos tierra, hicimos escala en San Luis o San Juan, me dice: ‘Esta canción no trajo suerte ni mierda’”, agregó, entre risas. “Me mató, fue hermoso. Y fíjate qué viva, porque también lo dijo para descomprimir. Porque ahí yo largué la carcajada y fue como: ‘Ahhhh’. Mercedes Sosa y Horacio Guarany fueron como… ¿qué más después de eso?”, reflexionó.

“Como padres musicales, ¿no?”, le preguntó Jey. “Sí. No he compartido tantas cosas como me hubiese gustado, pero en estas cosas, Mercedes fue como muy madre. Y Horacio, siempre se lo dije, le escribí una carta diciéndole que él fue el abuelo que yo nunca tuve. Yo no conocí a mis abuelos”, finalizó.