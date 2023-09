hZ_90: qué significa el mensaje que apareció en los carteles de CABA

Un peculiar mensaje de "hackeo" apareció en carteles e historias de redes sociales. De qué se trata y qué significa.

Este miércoles 13 de septiembre, un extraño mensaje se apoderó de las redes sociales de varios famosos y de los carteles de luminosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las siglas hz_90 fue el código que se apareció en varios lugares y generó gran incertidumbre ya que muchos involucrados aseguraron que se trata de un "hackeo". Pero ahora se conoció de qué se trata realmente esta situación viral.

Famosos como Yanina Latorre y Marcelo Tinelli denunciaron que sus historias de Instagram habían sido hackeadas al ser intervenidas con un peculiar texto: "Perdón, esta historia ahora me pertenece. Hz_90". Justo cuando empezaron las especulaciones sobre estas publicaciones, otra situación similar se desató en las calles de Buenos Aires: la avenida 9 de Julio se llenó de carteles con el mismo mensaje y se volvió tendencia en redes sociales.

Según contó el periodista Leo Arias en sus redes sociales, no se trata ni de una campaña publicitaria de un cantante ni un proyecto de entretenimiento entre los involucrados. "Lo único que puedo adelantar para no spoilear es que tiene que ver con algo de salud", contó el comunicador en sus historias de Instagram.

En este marco, el periodista aseguró que es algo en lo que se viene trabajando hace un tiempo. "Está relacionado con un tema de salud importante de la que ya hay varias campañas en Argentina sobre el tema, pero me parece que esta es la mejor", profundizó Arias. Por su parte, Yanina reveló que los detalles de la situación se darán a conocer el jueves 13 de septiembre.

La insólita propuesta de Yanina Latorre y Viviana Canosa a Mirtha Legrand: "Trío"

Yanina Latorre y Viviana Canosa son dos periodistas y conductoras de radio y televisión que actualmente trabajan juntas en el pase diario de El Observador (107.9), en el que hablan sobre diferentes temas de actualidad y de sus vidas privadas. Como de costumbre, en una reciente emisión hablaron sobre su intimidad y sorprendieron a todos los oyentes al revelar la propuesta que le harían a Mirtha Legrand si las invitara a su programa, La Noche de Mirtha, que volverá a la pantalla chica dentro de muy poco tiempo.

Legrand es una de las conductoras más históricas de la televisión, y tras haber firmado contrato con El Trece para su regreso, Yanina y Viviana consideraron la posibilidad de ir a su programa. En un momento de la conversación, soltaron un polémico comentario que se viralizó en las redes sociales e impactó a miles de usuarios.

Todo comenzó cuando Canosa dijo que no volvería al programa de Mirtha porque le da "pudor". "Si vos vas, vamos juntas y nos cagamos un poco de la risa... Vendemos la radio ¿entendés? Soy una gran productora, porque sola no quiero", aseguró. Fue entonces cuando la esposa de Diego Latorre le respondió: "Vamos juntas a cagarnos de risa, pero no podemos decir muchas barbaridades con la vieja...".

"Digámosle todo... No, ya no nos van a invitar. Digamos de todo, si es sábado a la noche", agregó Canosa, entre risas. "Pero decimos pija, concha... La vieja se nos desmaya ahí", comentó la "angelita", divertida. "No, pero yo también me desmayo, acá todo bien...", sumó Viviana. "¿Puedo decir que Viviana es medio puta? Me encantaría decirlo al aire. Le decimos que hablamos de sexo, de trío, nos hidratamos la concha, la vagina... La debe tener un poco seca. Luego después de esto me retiro", cerró Latorre.