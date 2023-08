Habló el kiosquero viral que fulminó a Pepsico y se la jugó con la industria nacional: "Voy a perder clientes"

Claudio Páez se volvió viral en TikTok por defender la industria nacional en medio de los aumentos que hubo posterior a las Elecciones PASO 2023. El testimonio del kiosquero que es tendencia en las redes sociales.

Un kiosquero se volvió viral en TikTok por un video en el que habló de la suba de precios con fuerte apoyo a la industria nacional. Su nombre es Claudio Páez y en el posteo destacó a la marca argentina Quento por sobre Lays (perteneciente a la empresa Pepsico).

"Cuando ves que hay ciertas empresas que no acompañan el bolsillo del consumidor como así también el del comerciante tenés que tomar decisiones", señaló Páez al inicio del video. Allí criticó que en el caso de Pepsico "no pararon de aumentar de un 15% a un 20%, con lo cual el producto se encareció y mucho".

Sumado a eso, el kiosquero dijo que no efectúan cambios, por lo que profundizó: "Nosotros hace tres semanas que no pedimos nada porque le decíamos 'cambianos por favor' y hacían caso omiso". En ese momento, se dispuso a abrir una bolsa de consorcio repleta de paquetes de papas Lays que ya no podían consumirse. "Debido a los altos costos, todo esto es pérdida ¿Entonces qué hicimos? Fuimos por otra empresa, un bien nacional: se llama Quento", enfatizó.

"Cuando vos abras un paquete de papas la guita queda acá en este país, eso es lo más importante. Son precios super accesibles", agregó. En paralelo, Páez dialogó con el programa Verdades Afiladas de El Destape Radio en referencia a la viralización que tomó su video. "Yo me la jugué, porque sé que voy a perder clientes. Es un momento muy particular; tuvimos que buscar opciones más económicas y resignar rentabilidad para poder seguir en camino", sostuvo. Cabe destacar que el posteo cosechó más de un millón de reproducciones.

Y remató: "Yo no remarco 'por las dudas', no está en mi cabeza remarcar así y lo juro por mis hijos, aunque sé que la estamos pasando mal".

