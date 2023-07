Ganó la lotería hace 10 años y tomó una drástica decisión sobre su familia

Un hombre contó los motivos de su determinación tras haberse convertido en millonario hace una década atrás.

No caben dudas que ganar la lotería es una noticia que alegraría a cualquiera y sería un motivo de festejo inmediato con sus seres queridos. Sin embargo, parece que hay excepciones a la norma, ya que un hombre se volvió viral al contar que se ganó el premio millonario hace una década y lo mantuvo oculto de su familia por un insólito motivo.

El protagonista de la historia es un hombre oriundo de California, quien escribió una carta anónima a un periodista del diario Dialy Star. Tras haber firmado como "el ganador de la lotería de bajo perfil", el hombre consultó si había hecho bien en ocultar su fortuna a sus seres queridos. Incluso, detalló cómo hizo para sostener la mentira durante tanto tiempo.

El hombre reveló que solamente se había comprado una casa y un auto nuevo, pero pese a su gasto modesto, decidió no contarlo a nadie por un particular motivo. "Hace unos 10 años, gané más de U$S 55 millones en la lotería de California. Nunca se lo dije a mis padres ni a mi hermana, ni a nadie", inició la carta al periodista el ganador.

Luego, profundizó: "Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización". El remitente de 67 años contó que actualmente no mantiene vínculo con su hermana y que "espera que ella no sepa dónde vive". Además, reveló que sus dos padres ya fallecieron pero que antes de partir también cortaron vínculo con su hija por que "quiso hacer muchas cosas malas en la casa".

"No veo nada malo en vivir tu vida de la manera que quieres vivirla, y resistir el impulso de compartir las noticias con cualquiera, incluso y especialmente con tu familia", sentenció la carta el hombre que fue publicada a modo de debate en el medio.

Ganaron 1 millón de dólares en la Quiniela y se arrepintieron: el particular motivo

El mundo de la Quiniela y de la Lotería cuenta con historias que ameritan que un director de cine se anime a hacer una película. En los últimos días, se conoció un hecho muy particular: una pareja ganó nada menos que 1 millón de dólares en una apuesta y luego se arrepintió.

Pese a que la historia se hizo viral hace poco, lo cierto es que esto sucedió en 2020, en pandemia de Covid-19, y fue protagonizada por Debbie y Joseph Goolding, una pareja que decidió apostar tan sólo 7 dólares y que se encontró con la sorpresa de que se llevaron una fortuna en premios.

Curiosamente, tres años después de haber conseguido el millón de dólares por haber triunfado en la Quiniela, la pareja británica volvió a ser noticia. Es que, en una entrevista que brindaron, comentaron que se encuentran "arrepentidos" por haber ganado, ya que esto significó un gran cambio en sus vidas.