El increíble vínculo de la Reina Isabel II con los resultados de la Quiniela

Un inesperado dato de la Quiniela se vincula con el fallecimiento de la Reina Isabel II. De qué se trata.

La muerte de la Reina Isabel II despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales como también por parte personalidades del espectáculo y la política. En este contexto, el inesperado dato de los resultados de la Quiniela contó con un llamativo vínculo con la monarca que falleció a los 96 años.

La muerte de la Reina Isabel II dejó un gran vacío en territorio británico y Carlos de Gales, su hijo de 73 años, es el nuevo rey. Mientras las redes se llenaron de comentarios con respecto a los movimientos de la realeza y el impacto de la noticia, también se desprendió un dato de color ligado a la Quiniela.

Quiniela Provincial y de la Ciudad

Quiniela de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe

Se trata del número 96, edad en la que murió la monarca que reinó durante 71 años. En los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional salió el 9689; en la Quiniela Nocturna Provincial el 9621 y 9196; y en la Vespertina Provincial, el número 5196. Esta situación llamó la atención de varias personas, quienes se expresaron en las distintas redes sociales.

Además, en la La Previa, salió el 3496 en la Quiniela de la Ciudad; 2196 en la Provincial; 2296 en la de la provincia de Santa Fe; y 9617, 9622, 9796 y 9621 en la Matutina, Vespertina y Nocturna de Córdoba. Por su parte, solo en la Nocturna de la Ciudad se observó el número 9689 y en la misma modalidad pero de Entre Ríos, el 9674.

Todas estas coincidencias fueron ligadas a la edad en la que falleció la Reina Isabel II, un hito histórico que marcó a todo el mundo. "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", escribió la familia a través de las redes.

Quiniela de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad

Mirtha Legrand despidió a la reina Isabel II

Mirtha Legrand se expresó en torno a la noticia que sacudió al mundo. Se trata de la Reina Isabel II, quien murió a los 96 años, por lo que manifestó sus sensaciones, brindó su sentido pésame, pero también dedicó un tiempo para referirse a una situación ocurrida mientras ella reinaba.

La muerte de la Reina Isabel II fue el tema de la jornada del jueves 8 de septiembre. En Argentina no se estuvo ajeno a esto; de hecho, varias personalidades del espectáculo y la política hablaron sobre el deceso, entre ellas, se encontró Mirtha Legrand. "Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena", indicó en diálogo con el noticiero de América TV.

La Reina Isabel II asumió el reinado a los 25 años y estuvo durante 71 años al mando. "Toda una vida. Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero", subrayó la diva de los almuerzos, quien próximamente volverá a la televisión con su programa a través de El Trece.

Sumado al doloroso relato, Mirtha sorprendió y habló sobre un momento en particular que sucedió mientras estaba al mando de la realeza. "Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos", consideró.