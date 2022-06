Dramático video: un orangután atrapó a un hombre y lo arrastró a su jaula

Un momento dramático se vivió en un zoológico cuando un orangután casi le rompe la pierna a un hombre después de atraparlo e intentar arrastrarlo a través de su jaula. En el video se ve cómo el animal colocó ambas manos y un pie alrededor de la víctima con toda su fuerza, y resultó imposible liberarlo incluso para otro hombre que se acercó a ayudarlo.

El hombre se detuvo de la jaula del orangután, al parecer una hembra, y el primate en primera instancia lo tomó de su camiseta. Paso siguiente, lo levantó del suelo y usó sus pies para agarrar más fuerte los barrotes de su jaula y ganar fortaleza ante el intento de soltarse, de acuerdo al video que difundió Mirror.

No hay indicios de cuándo se tomaron las imágenes en Indonesia, pero provocó una gran reacción en Reddit e inmediatamente después de su publicación. Más allá de las especulaciones, no se sabe si el hombre sufrió o no algún tipo de lesión, pero más allá de los comentaron se sabe que un animal de semejante tamaño y fuerza bien podría causar daño a un hombre.

Un cartel en Reddit decía: "Cuando el orangután comienza a agarrarlo con los pies, se vuelve aterrador". Luego de la viralización de las imágenes, alguien comentó: "No sé qué tan fuertes son los orangutanes, pero estaba bastante preocupado de que le rompiera la pierna". Otro en la misma línea se sumó: "Busca en Google a las personas que han sido atacadas por simios. Son lo suficientemente fuertes como para hacerte pedazos". Y agregó como sabiendo: "Van primero por tus manos para inmovilizarte y luego tu cara".

Las críticas al turista

El visitante adulto del zoológico también fue criticado por acercarse demasiado a la jaula del animal, sin medir las consecuencias. También, por supuesto, a los zoológicos que todavía mantienen en cautiverio a los animales. "A fin de cuentas, probablemente habría estado bien si mantenía la distancia. Una persona grande debe hacerse cargo de sus actos", escribió alguien enojado.

Otra persona que vio el clip agregó una estadística difícil de comprobar: "Los orangutanes son uno de los simios más dóciles que existen. Ni uno solo registró la muerte de un humano por parte de un orangután". Apareció otra voz que especuló: "Este orangután estaba claramente agitado, pero no parecía querer hacer ningún daño grave sino más bien jugar o quizá pensaba que lo trataría como una cría".

Los especialistas explican que los orangutanes son alrededor de siete veces más fuertes que los humanos y pueden levantar tres veces su peso corporal y tienen brazos largos y musculosos.

Una organización sin fines de lucro en Indonesia está preparando a los bebés orangutanes para la vida en la naturaleza. Les enseña habilidades de supervivencia, como ser conscientes de las serpientes peligrosas, cómo trepar a los árboles, construir nidos y buscar comida.

Existe una ONG llamada Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation que acoge orangutanes que fueron desplazados de sus familias en el bosque y necesitan ser entrenados antes de que puedan ser liberados de nuevo en la naturaleza.