¿Cuál es la mejor manera de proteger al celular ante un robo y cómo hacerlo gratis?

Qué aplicación permite saber la ubicación de nuestro celular

Uno de los mayores temores de las personas es sufrir el robo de su celular, debido a que además de implicar una situación de violencia, puede llevar a la pérdida de información valiosa y, lo más importante, porque demanda un gran esfuerzo económico comprar uno nuevo. Aunque Google ofrece un interesante servicio que permite rastrearlo en todo momento y por medio de una aplicación.

Gracias a la función de GPS que los dispositivos disponen, se pueden realizar fotografías para luego indexarlas al lugar donde nos encontramos y programar las aplicaciones de citas para encontrar alguien con quien salir a tomar algo. Sin embargo, este servicio puede volverse de utilidad en caso de que una persona sufra un robo de su celular.

Qué aplicación permite saber la ubicación de nuestro celular

"Hoy recuperé mi celular 'robado' gracias a Find My Divice de Google. Recomiendo activarlo ya", expresó Romina Parodi, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Una recomendación más que acertada porque se trata de una aplicación de libre acceso y que no demanda ningún tipo de pago para acceder a los beneficios. Además, al ser de la misma compañía de Android, los datos de nuestra cuenta quedarán protegidos.

La función de Find My Divice (Buscar mi dispositivo) solo requiere que se coloque la misma cuenta de Google que tenemos registrada en nuestro dispositivo. Esto permitirá una sincronización y que la ubicación se encuentre disponible en cualquier momento. Además, se pueden agregar otros celulares o tablets para saber en qué lugar se ubican.

"Encuentra, bloquea, borra o haz sonar cualquier dispositivo Android perdido. Ubica tu dispositivo Android perdido y bloquéalo hasta que lo recuperes", expresa Google desde la web de la aplicación. Un servicio con un gran beneficio que permite contar con una chance más que concreta al momento de querer recuperar el objeto en caso de que se haya sido robado o no se recuerde donde fue dejado.

Llega el Moto Tag, la solución de rastreo que presenta Motorola para los celulares: cómo funciona y de qué trata

Otro dispositivo para ubicar de manera más rápida y sencilla a los celulares llegó de la mano de Motorola gracias a un pequeño pin que fue bautizado como Moto Tag. Se trata de un disco que puede configurarse por medio del servicio de Find My Divice y que brinda una serie de beneficios más que considerables para todos aquellos que los compren.

Porque este pequeño disco puede colocarse en cualquier dispositivo y en su aplicación nos dará un mapa de colores que irá cambiando de intensidad a medida que nos alejamos o acercamos. También está la posibilidad de hacer sonar el celular para guiarnos mejor. Otra de las características es que se adhiere a ciertas superficies y no ser solo de ayuda para ubicar a los teléfonos.