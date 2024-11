Cuál es la función de Android que genera confusión y tiene ícono de boleadoras

Por qué hay un ícono en Android que se parece a boleadoras.

En algunas ocasiones, los celulares disponen de funciones que no están al alcance de todos y sus iconos pueden generar cierta confusión debido a que no guardan relación con la acción que llevan a cabo. Esto se puede apreciar en una opción que tiene forma de boleadoras que pocos conocen para qué se utiliza.

Si la tecnología representa un reto para las personas que van a usarla es debido a que algo falló en el proceso de diseño y que no ofrece claridad. Los teléfonos deben agilizar ciertos procesos y para que esto quede expresado es necesario realizar un estudio. Los iconos y las funciones no se encuentran presentes porque sí. Hay un motivo detrás.

"Te quiero compartir una foto pero no me aparecen las boleadoras", expresó una madre en charla con su hija. La conversación ganó cierta popularidad en X (ex Twitter) debido a la manera en que se refirió a la opción de enviar archivos. Así, esta usuaria expuso que no todos entienden las funciones que incluyen los dispositivos o no saben dónde se encuentran en determinadas aplicaciones.

Más allá del momento cómico, que despertó risas y que transformó a la publicación en una muy popular, el funcionamiento de las aplicaciones varía de gran manera. Algunas disponen de métodos parecidos para cargar archivos, mientras que otras dan un giro porque pretenden marcar una diferencia con la competencia y ahí es donde se produce un problema.

