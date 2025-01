¿Cuál es el ingrediente secreto que mejora la receta del budín de limón y que pocos conocen?

Cómo hacer un budín suave.

Por lo general, las recetas que se difunden sobre postres mencionan los ingredientes y los pasos que deben realizarse. Son muy pocas las que rompen el molde para señalar el agregado de un elemento extra que permita mejorar el resultado final. En el caso del budín de limón, se descubrió que un pequeño cambio puede darle otro sabor pero mantener la esencia del mismo.

Al momento de agregar un nuevo ingrediente que rompe con la elaboración de la receta tradicional es necesario considerar cómo afectará este al resultado final. Los cambios pueden generar que se acelere su cocción, haya una modificación en la textura, que disponga de un sabor más amargo o le permita obtener un mayor tamaño. En el caso del budín, se piensa para que sea suave.

"El Budín More Rial no existe", expresó Mendocinadel81 como figura su usuario de X (Ex Twitter). La elaboración permite observar algo bastante particular porque al cortarlo aparece una cara que pareciera tener los ojos cerrados y una sonrisa sobre su rostro. Una que coincide de gran manera con un gesto de la influencer en una vieja nota que le realizaron y que se volvió meme. Además, se observa que el budín dispone de una textura especial.

¿Cómo mejorar la receta del budín?

Los ingredientes para elaborar un buen budín de limón son harina 0000, huevos, aceite de girasol, azúcar mascabo, limón, polvo para hornear y sal. Estos figuran en cada una de las recetas que se pueden conseguir en las redes sociales como también en los libros de cocina que están colocados en las biblioteca de los hogares como los que ofrecen las librerías.

La innovación pasa por agregar 130 gramos de yogur natural, debido a que este permitirá que la preparación del postre genere una sensación húmeda en el paladar. Algo que provocará una mayor aceptación en las personas porque no todos disfrutan de las elaboraciones que disponen cierta sequedad y que pueden generar problemas al tragar.

