¿Cuál es el gesto que las azafatas no recomiendan hacer en un avión y por qué? Un manual de comportamiento recomienda qué gesto no se encuentra permitido y al que las azafatas no tienen la obligación de responder.

12 de diciembre, 2024 | 16.46 Cuál es el gesto que las azafatas destetan Al momento de subirse a un avión, hay una manual de comportamiento sobre qué cosas los pasajeros pueden realizar y cuáles no se encuentran permitidas. Entre las prohibiciones se encuentra un gesto que las azafatas no quieren que las personas realicen y recomiendan reemplazarlo por uno mucho más efectivo y que es considerado como refinado cuando se necesita de su asistencia. A lo largo del viaje, las azafatas se encuentran supervisando que ningún pasajero cometa una acción que no se encuentra permitida y que altere la tranquilidad que reina con el objetivo de que el traslado se desarrolle en óptimas condiciones. Aunque en determinadas situaciones pueden brindar una asistencia para aquel que necesite resolver alguna duda o requiera de un vaso de agua. No obstante, son pocos los que conocen cómo es la manera correcta de comunicarse. Cuál es el gesto que las azafatas destetan "¿Algunas viste lo que hay arriba de tu cabeza en tu asiento? Este es el botón para llamar a la azafata", expresó Barbiebac en su canal de YouTube. El botón a accionar es uno de color naranja que cuenta con el dibujo de una persona, y que debe usarse siempre y cuando sea necesario que se necesite resolver un problema que es imposible por nuestros medios. Por otro lado, la profesional señala que está prohibido hacer señas con la mano o algún ruido con la boca. Si bien hay momentos en los cuales se produce un cruce de miradas y puede comunicarse que se necesita la presencia de la azafata, lo recomendable es apretar el botón y con este van a saber a que asiento deben dirigirse. De hecho, el interruptor hará sonar una alarma que permitirá identificar el lugar con mayor facilidad al momento de buscarlo. ¿Cuál es el peor asiento para viajar en un avión y que no se aconseja elegir? Así como en los colectivos, en los trenes y demás transportes hay asientos que son considerados los peores para ocupar mientras se está llevando a cabo un viaje, lo mismo sucede en los aviones. Sin embargo, hay un agregado que le demandará a la persona una serie de normas a cumplir por parte de la azafata en determinadas situaciones y que son una obligación llevar adelante. En la previa de realizar un viaje, se recomienda no sacar boletos de vuelos en los asientos que se encuentran cerca de la puerta de seguridad. Esto es producto de que la persona que se coloque al lado de la salida deberá mirar un instructivo que le exige accionar la palanca, acomodar sus objetos personales de determinada manera, saber pronunciar ciertas palabras en inglés y disponer de fuerza para abrir la compuerta. Mientras que otros exponen que la ubicación del medio, que es señalada como B, es la menos indicada porque se tendrá que molestar a otro al momento de querer desplazarse.

