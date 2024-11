¿Cuál el truco para cortar cebolla sin llorar y por qué hay que pedirle permiso?

Cómo hacer para no llorar al cortar cebollas.

No hay dudas de que las cebollas son unos de los ingredientes que más se utilizan para preparar diferentes comidas, pero presentan un problema al momento de prepararlas. Sin embargo, hay un truco que permite evitar que las personas lloren y puedan cortarlas. Uno que demanda el uso del poder de la palabra.

Uno de los ingredientes que se repite de gran manera en las recetas de la gastronomía argentina y en la de otros países son las cebollas. Una verdura que genera cierto rechazo en las personas, debido a que provocan que las glándulas lagrimales se irriten y los ojos comiencen a llorar. Son varios los métodos que existen para evitar este momento, pero uno es muy particular.

"Mi hermana se ríe de que le pido permiso a la cebolla 3 veces antes de cortarla cuando es lo único que me sirve para no llorar como le explico esto a mi profesora de química. Es creer o reventar", expresó Drisabie, como figura su usuario en X (ex Twitter). Una práctica que se repite bastante y que dispone de gran popularidad en las redes sociales.

La primera en exponer este truco para evitar llorar cuando se corta una cebolla fue la actriz y cantante Candela Ventrano. "Entre esas cosas místicas en las que yo creo, una amiga me dijo: '¿Sabés qué hay que hacer para no llorar cuando cortás una cebolla? Tenés que pedirle permiso'", expresó en un video que se hizo muy popular en TikTok. Sin embargo, no hay una explicación científica que permita ratificar los resultados que se observan. Solo es cuestión de fe.

¿Por qué la cebolla hace llorar?

Lo primero a mencionar es que mientras se encuentra en la tierra, la cebolla en su crecimiento absorbe azufre. Una vez que se la comienza a cortar se produce un efecto donde se liberan enzimas que reaccionan con determinados sulfuros que permanecen dentro del vegetal. La sustancia que genera el llanto se llama sulfóxido de tiopropanal, que al entrar en contacto con los ojos provoca que las glándulas lagrimales se irriten.

¿Cómo hacer para no llorar?

Además del método mencionado de pedirle permiso a las cebollas antes de cortarlas, existen otros procedimientos para que las mismas no provoquen que entremos en llanto mientras intentamos preparar la cena. Hay al menos cinco formas distintas que portan la promesa de resolver este problema.