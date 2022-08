Comparó a Lady Di con Mónica Farro y lo quieren llevar a juicio

Un periodista contó la insólita situación que tuvo que vivir a raíz de un tuit que publicó a modo de broma. Los detalles.

Tomás Balmaceda se encontró con una situación totalmente inesperada a raíz de un comentario que hizo a través de su cuenta de Twitter. El periodista comparó a la princesa Lady Di con la modelo uruguaya Mónica Farro y su tuit viral recibió una convocatoria a juicio de parte de una compañía alemana.

La compañía alemana llamada Copytrack utiliza una tecnología especial para rastrear imágenes específicas a lo largo y a lo ancho de los sitios web de todo el mundo. Por este motivo lo amenazó con llevarlo a tribunales internacionales, ya que publicó la imagen de la princesa Lady Di.

"El uso del material de la imagen constituye una infracción de derechos de autor en el territorio de la República Federal de Alemania y usted está legalmente obligado a indemnizar a nuestro cliente por los daños causados por esta infracción de derechos de autor", subrayaron desde la empresa. Esto generó una gran sorpresa en Balmaceda, quien hizo su descargo mediante sus redes.

"Nunca encuentro la paz: un tuit inocente en el que comparo a Diana Spencer con Mónica Farro puede hacer que una empresa alemana me lleve a la Justicia en Europa. Increíble pero real", expresó. La causa continúa abierta a la espera de dar una resolución en lo inmediato y le brindaron algunas opciones.

Paradójicamente, Balmaceda reveló que en el año 2018, la misma empresa había llamado su atención por su actividad y entrevistó a su CEO Marcus Schmitt para la revista InfoTechnology, donde también trabaja. El periodista ya acudió con su abogado especialista en propiedad intelectual e innovación debido a que la insólita situación tomó curso legal y le brindó cierta tranquilidad.

"Me dijo que no tengo que entrar en pánico y que en materia de derecho de autor, no hay una única respuesta a cada situación. Existen algunas pautas que se pueden seguir", explicó sobre la charla con el letrado. Pese a esto, la odisea sigue su curso y en las próximas semanas, deberá tener novedades al respecto.

La multa que exige la empresa

Lo solicitado por Copytrack es abonar 132 euros para comprar la licencia de la imagen; o pagar 110 por la compensación del uso indebido de la misma y posteriormente, borrar el tuit. "Si no proporciona una prueba o no paga una licencia válida, es posible que su caso sea remitido a nuestro abogado asociado y se le cobren tarifas adicionales significativamente más altas", indicaron.

