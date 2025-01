¿Cómo evitar que el mate se lave y cuáles son los errores más comunes?

Por qué se lava el mate.

Al momento de pensar en una infusión para acompañar el desayuno o las meriendas, el mate es un gran aliado y su presencia no solo se reduce a esos dos momentos del día. Sin embargo, la duración del mismo depende de una serie de factores para evitar que la yerba se lave con el paso de los minutos y genere la obligación de cambiar toda la preparación.

La elaboración del mate queda sujeta a las consideraciones de las personas, debido a que existen una serie de alternativas que van desde el envase, la bombilla, la yerba, la azúcar y demás agregados que se colocan para modificar el sabor. Los ingredientes deben ser colocados de una manera con el objetivo de que la preparación pueda durar un tiempo más que considerable y superar la barrera de los 60 minutos.

"Me fascina que el término 'no me tomé ni un mate' signifique que no tuviste nada de tiempo", expresó Resentida, como figura su usuario en X (Ex Twitter). La expresión es clara, ya que para elaborar este tipo de bebida se necesita respetar de una serie de pasos que de hacerlos mal o por la mitad puede provocar que se tenga que cambiar la yerba de manera constante.

Cómo evitar que el mate se lave

Lo primero a mencionar es que el mate lavado se trata de uno en donde la yerba perdió de gran manera su calidad y la recomendación es que las personas deben cambiar el contenido o dejar la infusión. Para evitar que esto suceda es necesario tomarse un tiempo para acomodar las hierbas. Esto evitará que la preparación adquiera un estado acuoso.

"El mate se va lavando constantemente con cada cebada. Es imposible evitar el lavado, ya que de eso se trata tomar mate, ir absorbiendo las propiedades de la yerba con cada cebada, por lo tanto podemos decir que un mate 'lavado' es un mate que ya no tiene sabor a yerba mate", expresan desde Mate Electrico. Otro de los consejos es que la yerba debe ser acomodada en una montaña para ir renovando de a poco la parte que tiene el primer contacto con el agua.

¿Cómo se cura un mate y por qué es necesario hacerlo después de comprarlo?

Otro de los rituales que esta infusión tiene es que el mate debe curarse cuando se compra. Es importante aclarar que se realiza siempre y cuando el envase sea de madera o de calabaza. Algo que no sucede con aquellos que son de cristal, plástico y arcilla. El proceso se lleva a cabo para evitar que el recipiente tenga un daño acelerado con el paso del tiempo.

"Curar un mate de calabaza o un mate de madera apropiadamente permite sellar bien sus poros, para que el sabor propio del material no afecte al de la infusión de yerba mate y además no se generen hongos", comentan desde Taraguí. Otro de los consejos que le brindan a los consumidores es que cada tipo de yerba debe contar con su propio envase para que los restos no se mezclen y la infusión disponga de su calidad original.