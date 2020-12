Ibai Llanos es un exitoso youtuber español de 25 años que ostenta una popularidad como pocos en las redes sociales. Sus videos varían entre los juegos online con celebridades como el Kun Agüero hasta la reacción a canciones o videos virales que le piden sus seguidores. Lo que nadie imaginó es que el mundo de la política argentina se cruzaría un momento con transmisión en vivo del streamer.

"Vemos un poco de Macri", avisó a sus seguidores mientras buscaba en YouTube un video con sus mejores bloopers. El video comenzó con el discurso de apertura de sesiones ordinarias del 2019, cuando el expresidente expresó que controló la frontera norte de Argentina "con el apoyo del narcotráfico".

"Increíble, increíble, la hizo corta. Ya ahí no mientan. Usted señor ya es viejo, viva la vida. Si yo tengo 70 años no digo una mentira en mi vida", aseguró el youtuber, con ironía. Luego corroboró si seguía siendo el presidente y, al enterarse que ya no lo era, chequeó su edad: "¿Cuántos años tiene? 60 años? Está jodido eh, parece más viejo".

El video continuó con el accidente de Macri con la bandera argentina, cuando lo golpeó por la espalda, a lo que Ibai reaccionó tentándose. Otro de los momentos que generó las risas del español fue la conferencia de prensa en la que el expresidente sostuvo: "He estudiado al máximo y estoy haciendo lo mínimo, mínimo posible".

"Es increíble. Le salen muy bien las cagadas. Porque cuando uno se manda una cagada intenta revertir la situación rápido. Pero a él le da igual", reflexionó.

En otro fragmento se sucedieron numerosos furcios al hablar. Ibai, por su parte, intentó compadecerse: "Na, acá estaba muy dormido. Este pobre hombre estaba roto. Esto mínimo era las 9 de la mañana. Ahí hay que entenderlo".

Sin dudas, un video que no podía faltar fue la interpretación de Queen que hizo Macri cuando ganó por primera vez el gobierno de la Ciudad. "¿Qué es esto? Argentina es un país jodido eh. ¿Esto es real? ¿Está cantando él de verdad?".

Por último, y tal vez el momento que más lo hizo reír al youtuber español, fue cuando un chico argentino pateó un penal a Macri y el expresidente terminó dolorido: "Ese niño es increíble, como le pega el niño, con que rabia. Este niño es increíble, el rey de Argentina".

"En Latinoamérica hay cada personaje increíble. Está al nivel de España, es muy duro, es muy duro", concluyó Ibai.