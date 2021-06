Revelan la pericia psiquiátrica de Juan Darthés: "Se lo ve depresivo"

Ángel de Brito reveló en un informe qué dice el informe médico del actor acusado de violar a Thelma Fardin, y anunció cuando inicia el juicio.

Ángel de Brito confirmó esta mañana en su magazine Los ángeles de la mañana (El Trece) la fecha de inicio del juicio contra Juan Darthés, tras la denuncia por violación que realizó en diciembre de 2018 la actriz Thelma Fardin. "Se lo ve depresivo y ansioso", dictaminó, al dar detalles sobre la pericia psiquiátrica que le realizaron.

"El 30 de noviembre comienza el juicio contra Juan Darthés por la denuncia por violación de Thelma Fardin. Y está la pericia psiquiátrica", relató el conductor, dando pie a que Maite Peñoñori desarrolle los puntos más importantes del estudio. Por su parte, la "angelita" profundizó: "La pericia fue enviada a Brasil. La investigación empezó en la Argentina y ahora se trasladó la causa para que tengan esta primera audiencia por Zoom. La pericia psiquiátrica fue en diciembre de 2018".

Y agregó: "Cada entrevista duró una hora y media. Dicen que contestó las preguntas de manera fluida, aunque por momentos parece sumirse en angustia". En el escrito se indica que el actor al ser entrevistado "se esfuerza por colaborar. Mantiene contacto visual, lúcido y orientado", leyeron.

Además, se indicó como estaba en aquel momento tras la denuncia por lo que "pidió ayuda terapéutica para él y su familia. No tiene manifestaciones de odio o agresividad. Es empático con su entorno y familia. No se notan intentos de manipulación. Se lo ve depresivo y ansioso".

Polémico: Virginia Lago defendió a Juan Darthés, quien carga con denuncia por violación

Juan Darthés volvió al centro de las polémicas tras ser contactado por el programa de televisión brasileño Domingo Espectacular (Récord TV) para conseguir sus primeras declaraciones públicas después de dos años y medio, cuando dejó Argentina por la grave denuncia por violación de la actriz Thelma Fardin. Frente a las palabras del actor de Patito Feo, la actriz y presentadora de telenovelas Virginia Lago se mostró contundente, brindándole su apoyo: “Yo le creo, no me parece que haya hecho semejante cosa”.

Sumándose a la polémica, la actriz Virginia Lago -compañera de Juan Darthés en numerosas telenovelas- se mostró contundente en una entrevista con Mitre Live: “Yo lo quiero mucho. Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estás doce horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él. Si lo encuentro acá le diría: ´Te quiero mucho´. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé como es”.

Además de manifestar su apoyo a Darthés con un firme "Sí, yo le creo", Virginia Lago se distanció del colectivo Actrices Argentinas con una picante sentencia: “No sé si amigas, la amistad es algo muy grande, son compañeras de trabajos, para mí la amistad es algo sagrado. Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas”.