En las últimas horas se revelaron los negocios millonarios del actor cancelado en Argentina.

El 2018 fue el año en que Juan Darthés se vio en el centro de los focos tras la denuncia por violación que presentó la actriz Thelma Fardin. Acorralado y con un país cancelándolo, decidió radicarse en Brasil para evitar que la Justicia lo detenga. Allí se instaló con su familia y obtuvo un nuevo trabajo y, luego de meses sin información sobre los avances de la causa, se supieron jugosos detalles sobre el emprendimiento millonario que estaría armando. Todavía pesa sobre él una orden de captura internacional que solicitó la justicia de Nicaragua.

Desde que inició el escándalo, el único que habló por el actor fue su abogado, Fernando Burlando, quien no deja de repetir lo mal que se encuentra anímicamente. Ahora, las novedades en torno al presente laboral de la exestrella argentina salieron de la boca del periodista Pablo Layus, quien anunció: "Antes de la pandemia, los hijos iban y venían pero ahora ya se quedarían ahí".

Y reveló: "En este tiempo habría vendido varias propiedades millonarias, algunas de ellas antes de la denuncia y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior, sin haber pasado por alguna cuenta en Argentina... y estamos hablando de millones de dólares. Su casa en Nordelta estaría alquilada, igual que otras casas que tendría en Buenos Aires".

Sobre el final vino la gran primicia acerca de los negocios que el actor está gestando en Brasil. "Habría puesto una productora de teatro que por supuesto, no está a su nombre. Por ahora, lo tendría bajo el nombre de sus hijos y uno de sus hermanos, quienes estarían manejando absolutamente todo", lanzó Layus, causando sorpresa entre sus compañeros de equipo.

La pregunta de Andy Kusnetzoff sobre Juan Darthés que incomodó a Fernando Burlando

Semanas atrás, Fernando Burlando, abogado del cantante, estuvo presente en el programa Podemos Hablar -emitido por Telefe-, donde Andy Kusnetzoff le hizo una picante pregunta que sin dudas lo incomodó. "¿Seguís siendo el abogado de Darthés?", le consultó. Sin embargo, la respuesta no fue del todo precisa.

“Yo tengo vínculo con Juan. Él, obviamente, vive en otro país. En la Argentina, todos sus procesos están de alguna manera detenidos. La pandemia también, de alguna manera, ayudó a esa cuestión. Hablo menos, pero hablo. La actividad que él hacía en la Argentina ya no la hace más”, indicó Burlando, ante la atenta mirada de los demás invitados que estuvieron en el programa de Telefe.

"¿Tus hijas te lo cuestionaron?", volvió a consultar Kusnetzoff. Esta vez, el abogado se sinceró y no ocultó los problemas personales que le trajo representar a Darthés: “Mi hija menor es abogada, así que entiende más que la gente común. Mi hija mayor tal vez no, su profesión tiene que ver con el arte, y la verdad que sufrí. Me cuestionaron hasta haber tomado la causa de (Alfredo) Pesquera, cuando fue el accidente de Rodrigo Bueno”.

“No soy abogado, no tendría ninguna chance de serlo, pero me parece que vos podés elegir. Así como elegiste lo de Claudia y tenías buena onda con Diego, podrías haber dicho, quizás, ‘no tengo ganas’ (de defender a Darthés). Ana Rosenfeld era su abogada y después lo rechazó”, picanteó Kusnetzoff.