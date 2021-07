Chocó Batman en Córdoba: "Veníamos de hacer una batimisión"

En la mañana de este sábado el Batman solidario cordobés chocó contra un taxi. No hubo heridos de gravedad pero el batimóvil quedó destruido.

En la mañana de este sábado en Córdoba se produjo un accidente automovilístico, algo que podría pasar desapercibido ante la cantidad que se producen en todo el país cada día, pero en ese caso se destacó por quién lo protagonizó: Batman. Así es, en las últimas horas se hizo viral la noticia de que en el barrio San Vicente de la provincia cuyana, el hombre murciélago solidario estrelló su Batimóvil contra un taxi cuando se dirigía a asistir a una familia que perdió sus pertenencias al incendiarse su hogar.

"Este sábado me chocaron en barrio San Vicente. Gracias a Dios está todo bien, un poco golpeado en el hombro y en una costilla del lado izquierdo. Lo otro se arregla: el batimóvil quedó destruido", le reveló el Batman solidario cordobés al portal Carlos Paz Vivo! El lamentable hecho ocurrió en la intersección de las calles Obispo Castellanos y Agustín Garzón, y afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad, a excepción del rodado del hombre murciélago. Por lo que se sabe, Robin no estaba presente al momento de la colisión.

"Veníamos de hacer una batimisión para llevarle mercadería a una familia que no tenía y nos íbamos a un lugar donde una familia perdió todo en un incendio de la casa", explicó Batman. A la vez, el superhéroe solidario aclaró: "Estoy dolido del alma, nada más, pero vamos a seguir adelante para continuar con todo esto. Mi lágrima es de alegría de la gente, de cómo la gente ayuda, es impresionante los mensajes en la página".

Con rotura en el parabrisa y serios daños en la carrocería de lana de vidrio, el Batimóvil deberá pasar un tiempo en el taller. "Hay que hacerlo de nuevo", se lamentó Batman al tiempo que explicó que va a ser difícil arreglarlo, teniendo en cuenta que este Bruno Díaz cordobés no es dueño de una gran fortuna sino que ayuda a distintas familias sin más medios que los propios y los que logra recolectar de la solidaridad de otros vecinos.

Cómo nació el Batman solidario cordobés

"Batman solidario Córdoba, surge como inspiración de la originaria idea de Batman solidario de La plata, quien se convirtió en el eje de frecuentes donaciones, recorriendo hospitales de niños", explica el mismo Batman cordobés en su cuenta oficial de Facebook. Ahí mismo también aclara que no se recibe dinero en efectivo sino que "solo donaciones como lápices de colores, libros para colorear, golosinas, juguetes, ropa, etc".