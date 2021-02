Canaletti se mostró muy enojado con el Presidente Alberto Fernández.

El periodista de policiales Ricardo Canaletti es conocido por sus exabruptos y por sus arranques agresivos. En Cámara del crimen, el programa que conduce los sábados por TN, Canaletti se expresó en duros términos contra el presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Úrsula Bahillo, la joven asesinada por su ex novio, integrante de la policía bonaerense: "Señor Presidente, qué miércoles tiene que hacer recibiendo a esta gente".

A pocos días del inicio de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y con la reforma judicial y la violencia machista como temas centrales, Ricardo Canaletti se mostró muy enojado por las acciones y declaraciones que realizó el Presidente en el último tiempo. La crítica principal del periodista apunta a que la reforma judicial tan discutida por la oposición no tiene que ver con la inacción de la Justicia en casos como el de Úrsula.

Por este motivo, Canaletti acusó a Alberto Fernández de utilizar "políticamente una cuestión tan delicada como esta" para instalar una reforma judicial que, según su visión, "no sirve para un carajo para evitar estas muertes". El periodista pidió que "no engañen más" a la gente asegurando que la mentada reforma ayudará a prevenir femicidios como el de Úrsula Bahillo y de Ivana Módica.

El conductor de Cámara del crimen también se preguntó, entre gritos, si no había ministros o asesores que pudieran recibir a familiares de víctimas, ya que el Presidente debería dedicarse a "gobernar, administrar este país". "Nadie le va a poner un voto más por recibir a la madre de una víctima", agregó Canaletti para criticar que Fernández recibiera a la madre de Úrsula.

El periodista también aseguró que la inacción de la justicia "no tiene nada que ver con el lawfare, aunque no existe eso". De esta forma, Canaletti aclaró que el no cree que haya un uso abusivo de procedimientos legales que mantiene una apariencia de legalidad para apresar a rivales políticos, tal como denuncian desde algunos sectores del oficialismo que sucede con referentes como Milagro Sala.

En los últimos días, circuló la versión de que Ricardo Canaletti iba a sumarse a TV Nostra, el nuevo ciclo de actualidad y política que conducirá Jorge Rial en las noches de América TV. Pero el propio periodista de policiales se encargó de dar por tierra tales informaciones al negar que vaya a dejar su lugar en TN. En cambio sí estarían confirmadas las participaciones de Marina Calabró y Diego Ramos para acompañar la nueva aventura televisiva de Rial.