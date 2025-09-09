Baby Etchecopar aseguró qué le pasará a Milei "si no echa a la hermana"

Baby Etchecopar aseguró lo que le pasará a Milei si no "echa" a Karina.

Baby Etchecopar habló en Radio Rivadavia y adelantó, según su criterio, qué le ocurrirá a Javier Milei si "no echa a su hermana", en alusión a Karina Milei. El video del periodista, quien aseguró estar "contento" con los resultados en Provincia de Buenos Aires.

"Estoy muy contento con el resultado porque le pone una mano en el pecho a Milei y le dice 'terminala'. Segundo, acá hay nombres de la derrota. Todo el mundo dice 'el plan económico'. Es la hermana, Karina Milei", comenzó diciendo Baby Etchecopar.

A su vez, y adelantando lo que a él le parece que sucederá, Baby Etchecopar sentenció: "Son personas que no se dan cuenta del daño que hacen, pero su mediocridad los lleva a hacer daño porque no conciben no ser nadie de nuevo. Si no echa a la hermana, a los Menem, hoy, se le acabó la presidencia. Es un poco loco estar pensando que un tipo tiene que gobernar con la hermana".