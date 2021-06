Víctor Hugo desmintió que esté al frente de una subasta de artículos de Maradona

Víctor Hugo Morales dejó en claro que de ninguna manera estará como conductor de una subasta de Diego Maradona. Así fue el descargo del periodista.

En las últimas horas, Víctor Hugo Morales desmintió que vaya a estar como conductor de una subasta de los bienes de su amigo Diego Armando Maradona. Como consecuencia, y a través de la pantalla de C5N, dejó en claro que de ninguna manera lo hará.

Víctor Hugo manifestó su descontento por el papel que ejerció Clarín y sostuvo: "Quiero decir dos cosas a propósito de dos mentiras. A veces Clarín miente dos veces sobre mi persona en el mismo día. No siempre, a veces es una sola y de vez en cuando me ignoran. Tienen una cosa muy compulsiva. Por ejemplo, sobre Maradona dicen que va a haber una venta por streaming de los bienes de Maradona y que el conductor del streaming, el rematador, voy a ser yo. Esto lo dijo Clarín hoy".

Consciente de que el Grupo Clarín tienen como objetivo desprestigiar constantemente su imagen, el uruguayo indicó: "Cualquier cosa que Clarín pueda captar de mi persona, lo publica. Así que, en este momento en Clarín, la gente que entra puede enterarse de que yo voy a ser el rematador de bienes de Maradona, cosa que yo no tengo absolutamente nada que ver".

Como si fuera poco, Víctor Hugo Morales también salió a desmentir a Clarín: "La otra información, porque son dos mentiras que me tocaron hoy, tiene que ver con que yo firmé un contrato con Radio Nacional para relatar el partido (NdeR: la Selección Argentina jugará ante Chile por las Eliminatorias) del próximo jueves. Yo relato desde el primer día para mis amigos de Relatores ad honorem. No tengo ningún interés material, nunca he percibido algo que tenga que ver con un interés material".

"No tengo contrato con Radio Nacional. Ahora como Relatores está en Radio Nacional, a mí se me ocurrió volver porque tengo muchas ganas de relatar el próximo jueves. Quiero probarme, saber cómo estoy de oxígeno, de aire y físicamente para encarar a esta edad y después del Covid-19, un partido de fútbol. Les anuncié que iba a relatar, pero en Clarín pusieron que hay un contrato, de algo que tiene que ver con dinero y no tiene absolutamente nada que ver. Hago la aclaración porque hoy en Clarín, no sé si les faltaban noticias o qué, pero me eligió para poner dos fake news, dos mentiras, que tienen que ver conmigo y que no se corresponden con la realidad", agregó el reconocido conductor.