"En Telefe hay preocupación": la renuncia que podría golpear a MasterChef

MasterChef Celebrity es el programa más visto actualmente en el país. Y mucho tienen que ver los participantes que se encuentran protagonizando el show que los desafía a realizar diferentes tipos de comidas bajo la lupa de los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Sin embargo, y de manera sorpresiva, los productores de Telefe temen que un participante renuncie en las próximas horas: se trata de Vicky Xipolitakis.

Lamentablemente, la modelo de 34 años ha contraído el coronavirus, enfermedad que viene complicando a millones de personas de todo el mundo. Pero lo más triste de todo es que Salvador, su pequeño hijo de casi 2 años, también se ha contagiado. Por esta misma razón, la "Griega" ha decidido realizar una reflexión sobre el difícil contexto que está atravesando.

De acuerdo a lo que comentó el periodista Juan Etchegoyen en el programa El Run Run del Espectáculo, la producción de la competencia de cocina está viviendo un momento de absoluta incertidumbre: "En Telefe también hay preocupación porque Vicky es una de las personas que más mide: la televisión es rating y con Vicky es cuando más rating hace el programa".

"Se duda de que suceda lo mismo con el reemplazante, que es Christian Sancho"

¿Quién sería el reemplazante de Xipolitakis? "Se duda de que suceda lo mismo con el reemplazante, que es Christian Sancho. Entonces, hay preocupación por si Vicky no vuelve, ya que es una de las protagonistas más importantes del show", comentó el periodista. Incluso, dejó en claro que para los trabajadores del estudio del canal ha sido una noticia verdaderamente inesperada: "Los productores se preguntan: '¿Qué hacemos?'".

El descargo de Vicky Xipolitakis tras contraer coronavirus:

"Tomo coraje para grabarles este video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación, porque siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener. No quería dejar de agradecerle a la gente por el amor. Los amo, me hacen muy feliz. Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes".