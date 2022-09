Tenembaum defendió a Cristina Kirchner y sorprendió a todos: "No hay muchas pruebas"

El periodista no kirchnerista sostuvo que lo aportado por el fiscal Diego Luciani no alcanza para probar la culpabilidad de la expresidenta.

El periodista Ernesto Tenembaum se sumó este martes a las figuras no kirchneristas que consideran que no hay pruebas para condenar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por la causa Vialidad, por la cual el fiscal Diego Luciani pidió sentenciarla a 12 años de prisión.

"No surge de la prueba documental que Cristina tomó las decisiones... Hay indicios. ¿Cómo hacés?", comenzó preguntándose Tenembaum en su programa de Radio Con Vos. "Tiendo a inclinarme por que no hay muchas pruebas para condenarla a ella, hay pruebas para mostrar el delito, pero para condenar a ella no pareciera. Pareciera que la favorece la duda", agregó.

En el mismo sentido, el periodista afirmó que "hay dudas de hasta donde estuvo metida ella. Si me preguntás si estuvo metida, creo que sí. Pero las pruebas no llevan a eso". Y admitió: "Lo digo con mucho cagazo, porque imaginate si esto rebota en los medios cómo te rompen los huevos".

Entonces, la periodista especializada en judiciales Paz Rodríguez Niell le preguntó: "¿Por qué decís que estuvo metida si creés que las pruebas no llevan a eso? Porque es tu estándar. Acá el estándar es esto, la sana crítica racional".

Sin embargo, Tenembaum le respondió que "la sana crítica racional no funciona. Tenés pruebas o no tenés pruebas". Y desarrolló que él personalmente cree que Cristina es culpable, pero que eso no alcanza.

"Hay un empresario que no era nadie (por Lázaro Báez), que empieza a recibir muchas obras con un favoritismo enorme, que tiene negocios con la familia Kirchner y es favorecido por el gobierno de Cristina, por los funcionarios que manejaron la obra pública siempre (...) Es evidente que Cristina estaba de acuerdo con lo que estaba pasando", consideró en ese sentido.

"Ahora, es evidente que es la conclusión a la que llego yo. Ella (por Cristina) dice 'no, estaba en otra cosa, eso en todo caso se armó antes, no tenía idea, dejaba que otros manejaran la obra pública'. Y si no lo probás no podés condenar, por más que vos creas lo otro", explicó.

Pichetto dijo que no hay pruebas para condenar a Cristina por Vialidad

De este modo, Tenembaum se sumó a otros referentes no kirchneristas o antikirchneristas que afirman que no hay pruebas para condenar a la expresidenta por la causa Vialidad. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto aseguró en una entrevista, a fines de agosto, que no ve "elementos contundentes" en la causa.

En este sentido, Pichetto -en charla con Jonatan Viale- aseguró que, para él, "va a ser difícil cerrar el esquema probatorio de la asociación ilícita". El dirigente opositor añadió: "Me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir". A su vez, añadió: "Puede haber actos delictivos y acciones de funcionarios, pero que el Gobierno sea una asociación ilícita desde el primer día me parece un poco mucho"