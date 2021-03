Los medios hegemónicos no desperdician oportunidad para embarrar la cancha con sus repetitivas fake news. La idea, como siempre, es ensuciar a las principales referencias del gobierno y a la campaña de vacunación que encabeza para terminar con la crisis que el coronavirus desató en Argentina y en el mundo. La estrategia más reciente fue la de usar las declaraciones en la Justicia de la escritora Beatriz Sarlo para apuntar contra Axel Kicillof, por más que haya que desvirtuar por completo las palabras de la ensayista. Y en esa jugada, el impulsor fue el operador mediático Luis Majul.

Así lo admitió en su propio programa, cuando dio detalles de cómo se gestó la operación en la que el periodista presionó al fiscal Taiano para que cite a Beatriz Sarlo. "El sábado 27 de febrero, Beatriz Sarlo le dijo a un periodista de La Nación que solo revelaría públicamente quien le había ofrecido la vacuna si se lo preguntaba un fiscal. Nosotros alertamos sobre las declaraciones de Sarlo al juzgado que tramita la denuncia original sobre el vacunatorio vip. Entonces el juzgado dispuso que compareciera Sarlo", relató el conductor de LN+.

"Después de varios días, el juzgado no podía hacer efectiva la citación porque no conseguía la dirección correcta. Cuando me enteré, porque yo consulto las fuentes originales. Voy a Comodory Py, voy a los ministerios si tengo que ir", confesó el operador, y contó que advirtió a la gente del juzgado de la situación y se comunicó con la escritora para avisarle que no la encontraban: "Ella, como una ciudadana muy correcta, envió los datos para poder ser citada y declaró".

Pero la operación salió mal. La escritora reconoció en la Justicia que el ofrecimiento para vacunarse no fue "por debajo de la mesa", como en su momento había sostenido, sino que era para campaña de concientización, Sarlo sostuvo que "no tendría que haber usado esa expresión" y que hace "una fuerte autocrítica".

Kicillof cruzó a Clarín

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se refirió al revuelo mediático por la declaración de Beatriz Sarlo y señaló que "este es un buen caso para reflexionar si son medios periodísticos o un órgano de propaganda de determinados sectores".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el mandatario provincial insistió en aclarar que "en este caso está el papel de algunos intelectuales presuntos para legitimar estas campañas mediáticas para generar odio" y destacó que "en una pandemia esos medios siguen en una permanente impostura". “Militaron contra la vacunación, es el colmo", cuestionó. Asimismo destacó que “ayer anticipé que la tapa de Clarín iba a decir lo mismo. Me va mejor prediciendo los medios que a algunos economistas del establishment".

En ese marco, el gobernador remarcó que "Sarlo dijo que no iba a ir a la Justicia si no la llamaba un fiscal" pero que "sorpresivamente la llamó un fiscal en una causa que no tiene nada que ver", e insistió en la crítica a los medios concentrados: "Esta tapa de Clarín estaba escrita y no se iban a tomar el trabajo de registrar lo que pasó en la realidad".