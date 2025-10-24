El cantante Chris Brown comparece ante un tribunal británico por agresión

FOTO DE ARCHIVO: El cantante Chris Brown acusado de infligir lesiones corporales graves a un productor en un club nocturno londinense camina fuera de la Corte de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido

oct (Reuters) -El cantante estadounidense Chris Brown se presentó por sorpresa el viernes en un tribunal londinense para una vista previa al juicio que tiene el año que viene acusado de agredir a un productor musical en un club nocturno de Londres.

Brown negó a principios de este año haber intentado infligir lesiones corporales graves y también un cargo menos grave de agresión causando lesiones corporales reales, por lo que los fiscales dicen que fue un "ataque no provocado" con una botella en 2023.

El acusado, de 36 años, no estaba obligado a comparecer, pero se presentó el viernes ante el tribunal londinense de Southwark Crown, donde solo habló para confirmar su nombre.

Brown compareció en el banquillo de los acusados junto al otro acusado, Omololu Akinlolu, de 38 años, quien también ha negado previamente los cargos que se le imputan. El juicio de ambos está previsto que comience en octubre de 2026.

Chris Brown, ganador de dos premios Grammy y conocido por éxitos como "Loyal", "Run It" y "Under the Influence", obtuvo la libertad bajo fianza en mayo tras pagar 5 millones de libras (6,71 millones de dólares) para poder iniciar su gira "Breezy Bowl XX", que concluyó esta semana.

La estrella del R&B fue detenida en un hotel de Mánchester, al norte de Inglaterra, en mayo, tras regresar a Reino Unido por primera vez desde el incidente.

(1 $ = 0,7451 libras)

Con información de Reuters