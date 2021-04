El calvario de Ulises Jaitt: fue víctima de dos "viudas negras"

Ulises Jaitt fue atacado por "viudas negras" que lo durmieron y le robaron

Ulises Jaitt suele mostrarse con un estilo picante y filoso pero en las últimas horas reveló que el sábado pasado junto a un amigo fueron víctimas de dos viudas negras, que los durmieron y les robaron todo. El hermano de Natacha Jaitt contó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter y recibió una importante cantidad de mensajes burlándose de él. El conductor calificó a las ladronas de "profesionales" y apuntó contra quienes se rieron de su mal momento: "Cuando te drogan te manipulan, ya no sos vos el que toma decisiones por tu propia voluntad. Ojalá nunca les pase. Dan asco".

En distintos medios, Ulises Jaitt contó cómo fue el calvario que debió vivir el pasado sábado cuando salió con un amigo para levantarle el ánimo. Según relató el mismo conductor, la noche comenzó en un bar de los Arcos de Palermo, cuando recibieron un mensaje de unas amigas que los invitaban a ir a la zona de Plaza Serrano. Junto a sus amigas, fueron a un bar de la zona, donde en un momento quedaron solos con su amigo. Ahí conocieron a "estas chicas", con quienes empezaron a tomar unos tragos.

Unos minutos después, el propio Jaitt contó que empezó a "sentir algo". Cuando el bar cerró, las "viudas negras" le preguntaron al conductor y su amigo a dónde podían ir para seguir "pasándola bien". Vulnerables y sin poder tener control sobre lo que sucedía, las invitaron a la casa de Villa Urquiza del amigo de Jaitt. "Estuvimos desmayados como 10 horas", le relató el conductor al portal Teleshow. Cuando se despertaron notaron que la casa estaba "dada vuelta" y a su amigo le habían robado efectivo, una PlayStation 5, perfumes y relojes.

"Leo muchos mensajes negativos contra mi persona, les aclaro que fui víctima de algo espantoso que le puede pasar a cualquiera, sin importar el género", compartió Jaitt en su cuenta de Twitter al notar la cantidad de burlas que recibió la publicación en la que contaba lo que le había sucedido. Para cerrar el mensaje, y apuntando directamente contra quienes se burlaron de lo que vivió, el conductor sumó: "Cuando te drogan te manipulan, ya no sos vos el que toma decisiones por tu propia voluntad. Ojalá nunca les pase. Dan asco".

Quien también salió a defenderlo fue Nella Jaitt, su sobrina: "Si nos hubieran drogado/ robado a nosotras.. no estaría leyendo tantos comentarios negativos contra mi tío". "Pedimos que nos respeten y no respetamos. Donde quedo la igualdad? No seamos hipócritas...", culminó la hija de Natacha Jaitt. Vale aclarar también que muchos usuarios criticaron al conductor por salir e irse con mujeres en plena pandemia, cuando las medidas restrictivas son claras respecto a estas situaciones.