Viral: una mujer le mandó un mensaje a su esposo difunto y recibió una respuesta inesperada

Una mujer de México se hizo viral en Twitter tras haberse contactado con su esposo difunto por WhatsApp: la respuesta que recibió.

Una mujer de México se viralizó en Twitter después de haber publicado una captura de un chat de WhatsApp con su difunto marido, al que le todavía le envía mensajes para sentirlo más cerca. Como el celular del hombre ya está fuera de servicio, nunca le llegaban a nadie, hasta que un día, el 2 de noviembre, pasó algo insólito.

En el chat, se puede ver que la mujer le envió distintos mensajes: primero, un “te amo” el 21 de mayo de este año a las 11:18 a.m. Después, otra serie de mensajes (que aparecen tachados para mantener su privacidad) el 29 de julio a las 2:41 a.m. Por último, el 2 de noviembre la mujer le volvió a escribir: “Te amo!!!”. Todos ellos aparecen al lado de un solo tilde gris, que indica que el mensaje nunca fue recibido, excepto el último.

De forma completamente inexplicable, éste último aparece al lado de dos tildes celestes, lo que indica que al destinatario no solo le llegó sino que también lo leyó. La que hizo pública esta situación fue Laisha Montes, hija de la pareja.

“Mi papá falleció hace casi 9 meses y hoy 2 de noviembre mi mamá le mandó un mensaje y él la dejo en visto, lo que es totalmente imposible porque el celular de mi papá está apagado, sin datos y sin conectarse al nuevo internet de la casa. Qué bonita manera de decirnos que está presente”, escribió la chica en el Tweet, que superó los 129 mil likes.

Entre los comentarios, los usuarios más escépticos le dijeron que, probablemente, lo que pasó fue que las compañías de celular le dan números fuera de servicio a clientes nuevos. “Oigan, ya sé que los números después de cierto tiempo se los dan a alguien más, la verdad es algo que en el momento uno no piensa porque lo toma como una señal o manifestación y esta bonito sentir eso jajaja que flojera los que se ponen a burlarse o a decir que fue por likes”, les contestó Laisha.

“También aprovecho para agradecer los mensajes bonitos y las buenas vibras. Siento bonito que muchos escriben que mi tweet también lo toman como una señal y lamento que muchos estén pasando lo mismo que yo. Un abrazo”, cerró.

Otras historias similares al caso de Laisha Montes

Entre los comentarios, varios usuarios compartieron anécdotas espirituales que vivieron con sus seres queridos ya fallecidos. “Cuando falleció mi abu, al siguiente día de su entierro me llegaron audios ‘perdidos’ que nunca había recibido de ella la última vez que se había ido de viaje diciéndome: ‘Hola Nati, llegué bien, no te preocupes que ya llegué, acá es todo hermoso, besos’. Eso fue también una señal”, compartió una internauta.

“Cuando murió mi abuela al día siguiente acompañé a mi tía a arreglar sus cosas y apenas abrí el primer cuaderno estaba escrito con su letra: ‘La muerte de un ser querido no es ausencia sino cambio de presencia’, fue su manera de consolarme y te juro que sentí un alivio hermoso”, comentó alguien más.

“Mi papá falleció hace un año y en el momento en que me avisaron justo sonó esta canción en la que al final el cantante se despide de su público con una frase, era la canción favorita de mi papá. La frase de la canción es: ‘No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, si no con toda la gente, que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo, algunos siguen hasta hoy. Gracias totales’. Hasta el día de hoy creo que esa fue su manera de despedirse”, contó otra persona.