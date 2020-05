Roberto Funes Ugarte protagonizó un momento bochornoso en Twitter. Es que luego de protagonizar un tenso cruce con Luciana Rubinska, al aire de Sobredosis de TV por C5N, el periodista insultó a quienes lo cuestionaron por defender a Susana Giménez.

La diva de los teléfonos se marchó a Uruguay en medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Ante los cuestionamientos de su compañera, Robertito aseguró: "Está en su casa La Mary porque tiene la posibilidad de viajar. Ella, teniendo propiedad allí en Uruguay, tiene el derecho absoluto de vivir en su chacra. No tiene nada ilegal, le pidió permiso a la ANAC. La gente la cuestiona, pero Susana tiene el derecho de irse a donde se le da la gana, ella compró su casa, es casi residente uruguaya, hizo el trámite vía Cancillería, y la critican por sus dichos, no sus actos”

Sin embargo, todo "se fue al pasto" al momento de dirigirse hacia los televidentes que lo criticaron por tomar posición en favor de Giménez. “Para los que me rompen las pelotas con lo Susana y su ida a Uruguay, que cada cual haga lo que le parezca mientras no infrinja la ley ni dañe a terceros. ¡¿Por qué no me soban la quena?! ¿Y adivinen qué? Las ofensas y agresiones hacia mí, han sido en un 97% de mujeres”, sentenció.