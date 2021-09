Huelga en Twitch: los streamers se unen contra el acoso y el odio con el hashtag #ADayOffTwitch

Los creadores de contenido proponen no usar la plataforma hoy, para pedir que se controlen las manifestaciones homófobas, racistas y machistas.

Los streamers que están en boca de todos en las redes sociales decidieron unirse este miércoles con un propósito en común. Usuarios de Twitch decidieron decirle basta al acoso y el odio y, a modo de huelga por la falta de control de la plataforma ante estas situaciones, van a ausentarse de sus canales y no realizar transmisiones en vivo durante el día.

A través del hashtag #ADayOffTwitch (#UnDíaSinTwitch), impulsado por los streamers RekItRaven, ShineyPen y LuciaEverblack, los usuarios buscan unirse y animar a otros creadores de contenido a no realizar transmisiones en vivo durante el 1 de septiembre, así como también se alienta a los espectadores a no consumir contenido y, directamente, no ingresar a Twitch.

"Este canal se une a #ADayOffTwitch para posicionarse contra las raids (redadas) de odio y su falta de control por parte de Twitch”, se puede leer en un banner de fondo negro que circula a través de las redes sociales. El objetivo de los streamers es que la plataforma que le pertenece a Amazon tenga en cuenta ciertos parámetros respecto a acciones homófobas, racistas y machistas que tienen lugar allí. Un día sin Twitch significa para muchos usuarios una pérdida de dinero e, incluso, pone en riesgo sus canales ya que para muchos creadores de contenido es su vía de trabajo.

“Llevar a cabo un debate público con l@s creador@s afectados para desarrollar e implementar nuevas (y más proactivas) herramientas que permitan combatir el abuso en la plataforma; implementar inmediatamente opciones de protección, permitiendo a l@s creador@s limitar la actividad de cuentas por su edad o permitir/denegar raids entrantes; eliminar la posibilidad de enlazar más de tres cuentas de Twitch a una sola cuenta de email (actualmente, cualquiera puede usar un solo email para registrar un número de cuentas ilimitado); ser más transparentes en las acciones llevadas a cabo para proteger a l@s creador@s, el tiempo de implementación de estas herramientas y su implicación en el Twitch Safety Advisory Council”. Estos son los puntos que los creadores de contenido plantean que la plataforma debería considerar.

La iniciativa encontra del odio en Twitch comenzó semanas atrás entre usuarios anglosajones con el hashtag #TwitchDoBetter (#TwitchHázloMjeor) y la frase “Change Start With Us” (El cambio empieza por nosotros), hasta llegar a los usuarios de habla hispana. En el último tiempo, los mensajes de odio en las transmisiones fueron aumentando cada vez más, ya que los usuarios utilizan bots para plagar los chats con mensajes que se generan automáticamente.

Aunque hasta el momento no se pronunciaron sobre el apagón, el 11 de agosto, a partir de las repercusiones que se habían generado a través de #TwitchDoBetter, desde la cuenta oficial de la plataforma se refirieron al respecto: “Hemos visto muchas conversaciones sobre bots, incursiones de odio y otras formas de acoso dirigidas a creadores marginados. Nos está pidiendo que lo hagamos mejor y sabemos que debemos hacer más para abordar estos problemas. Eso incluye un diálogo abierto y continuo sobre la seguridad de los creadores”, comenzaron diciendo en un hilo de Twitter. Posteriormente, el 20 de agosto volvieron a manifestarse: “Nadie debería tener que experimentar ataques maliciosos y de odio basados en quiénes son o lo que representan. Esta no es la comunidad que queremos en Twitch, y queremos que sepas que estamos trabajando duro para hacer de Twitch un lugar más seguro para los creadores”.

Además, afirmaron que estuvieron tomando medidas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo: “Hemos actualizado continuamente nuestros filtros de palabras prohibidas en todo el sitio para ayudar a prevenir variaciones en los insultos de odio y eliminar los bots cuando se identifican”. Aunque admiten que, a medida que trabajan en las soluciones, “los malos actores trabajan en paralelo para encontrar formas de evitarlos, razón por la cual no siempre podemos compartir detalles”, explicaron. Finalmente, aseguraron: “Queremos que todos los creadores se sientan seguros haciendo lo que aman, y nuestro equipo trabaja constantemente para desarrollar soluciones duraderas e impactantes que hagan que Twitch sea seguro para todos”.