Se conoció el significado de las "piedritas" de las vías de tren.

Aquellos pasajeros que utilizan el tren de forma díaria están acostumbrados a ver piedrias sobre las bases de las vías, sin embargo, muchos desconocen su utilidad y creen que tiene que ver con una cuestión de decoración. Lo cierto, es que estas piedras cumplen un rol fundamental para la utilización del transporte.

Las vías del tren están apoyadas sobre enormes vigas de madera y en el medio de ellas se encuentra una gran cantidad de piedras distribuidas para que puedan abarcar todo el espacio restante. Se trata del balasto, el cual se apoya en estos sectores para poder distribuir el peso de los trenes y así evitar que esto se termine hundiendo. Esto ocurre porque no todos los terrenos cuentan con estabilidad y de esta forma tienen una mejor distribución para los pisos más blandos.

Por este motivo, el tamaño de las piedras no es un detalle menor y debe rondar entre los 3 y 6 centímetros, para que puedan encastrar de la mejor manera en medio de estas vigas. Las mismas pueden estar fabricadas de materiales como basaltos, granitos o cuarcitas.

Otra de las funciones principales que cumplen estas piedras es que absorven las vibraciones generadas por el paso del tren, por lo que su presencia mejora la comodidad del viaje para los pasajeros, y le brinda estabilidad a los edificios y casas que rodean las vías. Por último, hay que tener en cuenta que el balasto fomenta el sistema de drenaje natural, por lo que cuando hay días de lluvia esto evita que las vías se llenen de agua, lo cual también sirve para prevenir accidentes.

Trenes Argentinos: el Gobierno cierra histórica empresa y echa a 1.400 personas

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el cierre Trenes Argentinos Capital Humano. Aunque argumentó que el organismo "malgastaba recursos" y "no operaba trenes", se trata del ente que manejaba el Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz, por lo que hay preocupación sobre su futuro. Además, confirmaron que habrá casi 1.400 empleos afectados.

"El cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre", anunció la dependencia que dirige Franco Mogetta en un comunicado.

En ese sentido, Transporte confirmó que, "a partir de ahora, Trenes Argentinos Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y no tendrá egresos ni tampoco ingresos, por lo que "no contará con personal ni realizará ninguna actividad". Y argumentó que se trataba de "una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia".

Al respecto, esta secretaría dependiente del Ministerio de Economía afirmó que Trenes Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro Nacional durante la gestión anterior y destacó que el cierre del organismo permitirá ahorrar al Estado 42 mil millones de pesos anuales. Además, Transporte confirmó que la medida implicará la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos.

Por otro lado, al tratarse de un organismo que no se encargaba de la operación de las líneas de trenes, su cese de actividades no afectará el servicio habitual de los ferrocarriles Belgrano, Sarmiento, Roca, San Martín y Mitre, que están a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones.