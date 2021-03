La correntada por las fuertes lluvias arrastró río abajo al gomón luego de sufrir una pinchadura.

El miércoles por la tarde un grupo de personas intentó cruzar el límite internacional entre Aguas Blancas y el municipio boliviano de Bermejo en un gomón que se pinchó y todavía hay cinco personas desaparecidas. En las últimas horas la policía confirmó una nueva víctima fatal en la tragedia que sigue dando testimonios terribles. Como el de un sobreviviente, que afirmó que tuvo que soltar a su bebé porque "estaba tragando mucha agua".

Hasta el momento la información es que el gomón se trasladaba por el Río Bermejo cuando fue arrastrado por la corriente después de chocar con una palizada y sufriera un pinchazo. La mayoría de los viajantes se tiraron al agua para nadar hacia la orilla pero varios no pudieron alcanzarla y desaparecieron. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días hicieron que el río estuviera particularmente crecido, lo que dificultaba la tarea de los remeros de la embarcación, donde viajaban unas 20 personas.

Entre lágrimas, un hombre de una familia de la localidad de Maipú, Mendoza, le contó a las autoridades que encabezaron el operativo de búsqueda que debió soltar a su hijo de un mes. "No me quedaba otra. Era él o yo. Estoy destruido", aseguró mientras explicaba que no podía nadar con un solo brazo. Otro sobreviviente de la tragedia confirmó la historia y aseguró que lo hizo para salvar a su esposa: "Espero que puedan encontrar el cuerpo para darle sepultura".

El operativo policial comenzó el mismo miércoles en la búsqueda de seis personas desaparecidas, según informó un hombre que pudo ser rescatado. Esta mañana, continuó el operativo pero intentando encontrar a tres personas según las denuncias radicadas en ambas fronteras: una mujer boliviana mayor de edad y dos bebés, uno de un mes y otro de tres meses.

La búsqueda comenzó con unas 100 personas entre policías, bomberos, gendarmes y voluntarios, según confirmó el vocero de la Policía de Salta, Miguel Velardez. Sin embargo, y a causa de las crecidas del cauce del río después de las intensas lluvias que siguieron en Bolivia, el operativo continuó a cargo de 35 especialistas para evitar inconvenientes.

El mismo vocero afirmó que el miércoles se rastrillaron 15 kilómetros en busca de los tripulantes desaparecidos. Para graficar la velocidad de las aguas del río, Velardez confirmó que la víctima fatal fue encontrada a 10 kilómetros del lugar donde ocurrió el trágico hecho. Esta clase de embarcaciones son una forma de transporte no regulada y muy habitual en la zona.