Trabajó con Tinelli, es uno de los humoristas más famosos de Argentina y habló de su enfermedad: "Es difícil".

El humorista Toti Ciliberto, parte de la troupe de cómicos de Marcelo Tinelli en los años de gloria de VideoMatch, habló de su enfermedad como adicto y del difícil camino hacia la recuperación. "Uno prueba y cree que lo puede dominar y en ese momento eso se vuelve un infierno", expresó.

Invitado al magazine DDM (América TV), Toti Ciliberto habló de su lucha contra la adicción a la cocaína y se refirió a una reciente declaración suya, cuando contó que "llegó a consumir cocaína mientras lloraba". "Esa es la instancia del combate con la adicción más difícil, cuando empezás a recuperar conciencia de que no está bueno lo que te pasa y ves a tus hijos y no sabés dónde estás ni qué estás haciendo. Es difícil que el entorno te pueda ayudar si no han pasado por eso, entonces tenés que recurrir a una instancia superior. En mi caso fue la fe, a través de Jesús me alineé con mi situación. Eso me terminó de ayudar", expresó.

Cuando el periodista Martín Candalaft le preguntó a Toti cómo cayó en las drogas, el humorista reveló que fue por "la inconsciencia" y señaló: "Uno prueba y cree que lo puede dominar y en ese momento eso se vuelve un infierno. En un momento empecé a sentir que tenía que resolverlo -hace 20 años atrás- y tardé 10 años en sanar. Tuve recaídas". Aún así, también blanqueó que "no usaba el consumo para trabajar. No trabajaba en otro estado que no fuera el normal".

"Es muy difícil a nivel humano... es tremendo tener que contarle a tus hijos que tenés una adicción. En ese momento Gero tenía 17 y Guada tenía 11. Yo les quería contar, pero mi psicóloga me decía que vaya con tranquilidad", cerró Toti Ciliberto.

El calvario que vivió Toti Cilberto en VideoMatch: "La gente me miraba y decía pobrecito"

Toti Cilberto fue uno de los grandes humoristas que tuvo Marcelo Tinelli en VideoMatch. Sin embargo, sus comienzos no fueron para nada fáciles puesto que esperó mucho tiempo para poder ser observado en escena. En diálogo con América, el protagonista reconoció haberse disfrazado de loro durante meses sin poder tener ni un segundo en la pantalla.

Recordando su inicio en VideoMatch, Toti Ciliberto reveló que no fue nada fácil dar el puntapié inicial dentro del programa: "Entré de grande al medio, primero me recibí de profe de Educación física y después empecé a estudiar teatro con Ricardo Bartís. Empecé en el Parakultural, con un grupo que se llamaba Tiro libre, actuábamos en los clubes. Ahí estuve seis meses disfrazado de loro, esperando entrar…".

“´Ya vas a entrar, estamos buscando el momento´, me decían… El asistente de piso era Miguel Ángel Rodríguez en ese entonces. Querían que estuviera en croma, a un costado, para que estuviera arriba de él, se ve que Marcelo no encontraba el momento, ya la gente me miraba y decía ´pobrecito´… Lo copado era cuando terminaba el programa y decían que no había salido…Al final salí una sola vez disfrazado de loro…”, agregó Toti Cilberto.