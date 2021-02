El vicepresidente del Banco de la Nación, Matías Tombolini y el reconocido economista, Roberto Cachanosky se cruzaron fuertemente en el medio de una discusión en relación a las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno de Alberto Fernández. El primero destacó lo realizado por la gestión actual en momentos de crisis, mientras que el segundo remarcó los puntos negativos que se vieron en el último informe.

"No escuché un plan económico en general, escuchamos metas", criticó el economista de 65 años tras las nuevas declaraciones del ministro Martín Guzmán sobre el presente del país. Y además, criticó: "Hoy el nivel de actividad económica está, según el EMAE, por debajo de febrero del año pasado y todavía no terminó de recuperarse ni siquiera con los niveles de marzo. Está por debajo de los niveles de noviembre del año pasado".

Ante la consulta de Marcelo Bonelli, conductor de A dos voces por Todo Noticias (TN), sobre si de esta forma se puede bajar la inflación, marcó: "Sin un plan económico y con un déficit fiscal de 9,5 puntos de producto...". Por su lado, Tombolini dijo que el titular de la cartera había sido muy claro en todos los aspectos de su discurso y se diferenció de su par, diciendo que no compartía su punto de vista. "Lo que sí pasaba a fines del 2019 es que Roberto decía que el plan de Alberto Fernández iba derecho a una hiperinflación. No solamente no sucedió sino que bajó la tasa de inflación", avisó.

El vicepresidente del Banco de la Nación remarcó el "desastre" que hizo Mauricio Macri en su gobierno y Cachanosky disparó: "La verdad que después de un año de gobierno, que estén echándole la culpa a los cuatro del año anterior, me parece ya... En algún momento se les va a acabar el argumento. Tampoco le dejaron a Cambiemos una economía impecable". Pero para explicar por qué se refirió al macrismo, Tombolini buscó hacer una unión y expresó que Alberto Fernández "recibió un país que estaba en una crisis y sobre esa crisis tuvo lo que equivale a una catástrofe natural que, en vez de durar un día, lleva durando un año entero".

Remarcando este último punto, Tombolini sumó: "El kit de herramientas que el país tuvo para enfrentar esta pandemia fue mucho más reducido que el de nuestros vecinos. No pudimos recurrir a lo mismo, sencillamente, porque a Argentina nadie le presta nada porque la dejaron en default". Y destacó el trabajo de la actual gestión, apuntando otra vez contra el PRO: "La pregunta es si llegar a fin de mes te va a costar más o menos laburo que antes. La idea de este gobierno es que la idea de llegar a fin de mes sea más fácil, no más dificil. Acá en la Ciudad de Buenos Aires la luz se multiplicó por 19, el gas por 9, el agua por 3 y los salarios por 2. Claramente hay una decisión de no castigar a quienes más destinan de su ingreso a pagar los servicios".

Por cerrar, el economista de 46 años destacó la importancia del proyecto que modifica el impuesto a las ganancias, recientemente ingresado a la Cámara de Diputados: "Hay 1.200.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias en Argentina y eso se duplicó en los últimos cuatro años. Hasta $150.000 se va a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Y eso te muestra un sendero, un camino. Este Gobierno eligió cobrarle a 12.000 personas que tienen muchísimo y Larreta en la Ciudad decidió cobrarle 1,2% a los consumos que todos los que tienen una tarjeta de crédito emitida en CABA realizan". Y sentenció: "Son dos formas de distribuir los cosas de la crisis".

Mirá el cruce completo: