"No tienen verguenza": Thelma Fardín apuntó contra los medios que victimizan a Juan Darthés

La actriz repudió a los portales de noticias que difundieron un informe de una pericia psiquiátrica del actor acusado de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.

Thelma Fardin hizo un contundente descargo contra los medios de comunicación que se encargaron de difundir un informe de una pericia psiquiátrica a Juan Darthés. La actriz, que denunció a Darthés por abuso sexual en 2018, destacó la falta de perspectiva de género en el periodismo y marcó que los portales que difundieron esta información buscan tildar de "pobre hombre" al actor imputado.

Este jueves, distintos medios de comunicación difundieron esta pericia psiquiátrica a la que se sometió Juan Darthés en diciembre del 2018, días después de que Thelma lo denunciara pública y legalmente por violación. El informe es evidentemente favorable para el actor: se indica que “no presenta rasgos característicos de perverso” y que “no tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido al sufrimiento de otro”. Además, se remarca constantemente que "se lo ve depresivo y ansioso", angustiado, que le tiene miedo al exterior y que tiene trastorno de sueño.

Luego de la difusión, Thelma reveló un detalle a tener en cuenta: se trata de un estudio realizado de manera privada, es decir, no fue ordenado por la Justicia ni forma parte del expediente que se tramita en Brasil.

"Hasta acá a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial, por parte de la justicia, la pericia que hicieron pública y que los medios, sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)", afirmó la actriz al comienzo de su descargo que publicó en sus redes sociales.

En el mismo, contó que a ella, como a todas las víctimas de abuso sexual, la sometieron a tres pericias y "todas desde los organismo oficiales": "Todas ellas determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres Ministerios Públicos, de tres países diferentes".

"Pero lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres", denunció Thelma, notoriamente indignada por la forma en la que los medios de comunicación se encargaron de difundir esta noticia. La actriz compartió una de las notas que pertenece al Diario Clarín, en la que se dan todos los detalles de la pericia, sin dar el contexto y victimizando a Darthés.

Thelma Fardin acusó en 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas, a Darthés de haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y el 45. Después de tres años de investigación, "tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes consideraron que hay prueba suficiente" en la denuncia y Darthés será juzgado en San Pablo, Brasil, el 30 de noviembre próximo.

El descargo completo de Thelma

Hasta acá a mi victimario no le hiciron ni una pericia oficial, por parte de la justicia, la pericia que hicieron pública y que los medios, sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (digase paga, por él y/o su defensa).

A mí, como a todas la víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismo oficiales (me hicieron incluso una pericia fisica, sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga). Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboracion de tres Ministerios Publicos, de tres países diferentes. Pero lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres homres. El patricarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. Estoy cansada? Si. Pero no estoy sola.