El mundo se fascinó con la nueva serie-documental que estrenó Netflix. Es que The Last Dance cautivó hasta a quienes no consumen básquet en la vida cotidiana y encantó a aquellas personas que no son amantes de ningún deporte. Y, por sobre todas las cosas, se generó un interrogante sobre la estrella de los Chicago Bulls: ¿por qué Michael Jordan tiene los ojos tan amarillos? La respuesta alude a una posible enfermedad.

El mítico escolta de los Bulls exhibe un color amarillo en sus ojos, cuando habitualmente deberían ser blancos. ¿Cuál es el motivo? Según allegados, Air podría estar padeciendo una enfermedad que provoca este color amarillento debido al aumento de bilirrubina en sangre. Y a su vez, esto ocurre por ciertos trastornos hepáticos. De igual modo, a Jordan no se le conoce ningún problema de salud, tal como hepatitis o cirrosis.

Hay quienes afirman que Jordan podría sufrir anemia, cálculos en el riñón o complicaciones/disfunciones en el páncreas. Por otra parte, también se refieren a un posible exceso de estrés.

Una mala dieta y el consumo de alcohol también podrían interferir en escenarios como éste. De este modo, la incógnita está abierta y las posibles respuestas están sobre la mesa. ¿Qué es lo que tiene Jordan? Por lo pronto, sus ojos amarillos siguen siendo tema de debate.