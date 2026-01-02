Las 5 tendencias 2026 en decoración para renovar tu cocina y dejarla como nueva.

Hay 5 nuevas tendencias en decoración que van a ser furor este 2026. Como cada año, los expertos en decoración de interiores anticipan cuáles van a ser las tendencias que van a reinar durante el año. Esta vez, cinco en particular se van a destacar con fuerza.

No necesitás un gran presupuesto para renovar tu cocina siguiendo estas cinco tendencias. Simplemente, pueden servirte para inspirarte en hacer reformas con lo que ya tengas en casa.

5 tendencias en decoración para este 2026

1. Cocinas sin electrodomésticos a la vista

El minimalismo va a ser clave en la decoración 2026. Esta tendencia, que se impone desde hace algunos años, busca reducir el exceso de cosas que tenés en la cocina para evitar el estrés visual. Por esta razón, va a ser clave ocultar los electrodomésticos.

Para esto, se busca ocultarlos con paneles. "Los electrodomésticos ya no son los protagonistas. La idea es que casi todo sea apanelado: refrigrerador, lavavajillas... todo lo que puedas ocultar, incluso electrodomésticos como tostadora", cuenta la experta.

Si no tenés presupuesto para poner paneles, alcanza con que escondas la mayoría de los electrodomésticos pequeños (tostadora, licuadora, air fryer) en muebles con puertas cerradas. La idea es generar el menor ruido visual posible.

2. Cocinas invisibles

Si tenés presupuesto para reformar, las cocinas invisibles con inducción integrada son una gran opción. Es ideal si querés dejar de usar gas y pasarte a una cocina eléctrica. "Cuando no estás cocinando, la superficie queda completamente limpia y despejada", agrega.

3. Colores metálicos

No se trata de llenar tu cocina de metales, sino de colores grisáceos que se asemejen al metal. En especial, se va a usar mucho la melanina metalizada para las alacenas. "Aportan una sensación de lujo, destello sutil, en distintos colores como champagne, bronce y titanio", señala.

4. Agregar detalles retro

Esta es otra tendencia que podés aplicar sin tener tanto presupuesto. Se trata de agregar detalles vintage a tu cocina, ya sea griferías o manijas retro para las alacenas, o bien aplicarlo en los colores, como poner una tostadora de color verde agua retro o una pava de color rojo.

5. Colores vintage más profundos / colores madera

Añadir tonos vintage como verde botánico, azul petróleo, color vino o cereza en tus alacenas. Se ven elegantes y sofisticados. Si preferís los colores madera, pueden ser de color nogal oscuro, chocolate, que apoartan calidez y son elegantes y acogedores.