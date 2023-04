Cómo recortar la barba con máquina: el paso a paso para que quede perfecta

Llevar tu barba prolija y estética es mas fácil de lo que parece. Los mejores consejos y recomendaciones para cortar la barba en casa.

En este artículo, te explicaremos cómo podés recortar tu barba de manera prolija en casa y por qué es importante saber hacerlo para obtener un resultado satisfactorio. Dado que la barba es una parte esencial en la estética de muchos hombres, siguiendo nuestras instrucciones podrás trabajar en ella con facilidad y obtener una apariencia adecuada. Además, con estos consejos tendrás una oportunidad para tomar el control de la transformación de tu barba y experimentar nuevos estilos.

Como recortar tu barba en tu casa

El primer paso es evaluar tu tipo de pelo y asegurarte de no cortar mechones o folículos diminutos de pelo que no han salido completamente. Luego, debés elegir las herramientas adecuadas para vos. No todas las máquinas de recorte son iguales y tendrás que experimentar para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez que te hayas familiarizado con tu tipo de pelo y herramientas, podés elegir un estilo adecuado para ti.

Cuando llegue el momento de recortar tu barba, seleccioná el tope de longitud que deseás y afeitá siempre en la dirección del pelo. Si deseas cortar muy al ras, afeitá a contrapelo y detenete en los puntos irritados o en los poros obstruidos y los pelos incrustados. Recordá prestarle atención a tu bigote, al que podés recortar con unas tijeras o usar la maquina eléctrica con mucho cuidado para darle la forma que querés.

Después de recortar tu barba, es posible que la piel se irrite un poco. Exfoliar regularmente la piel y utilizar productos de aloe vera o aceite de árbol de té puede ayudar a calmar la piel después del afeitado. Por último, para mantener tu barba siempre perfecta, deberás cuidarla y mantenerla regularmente.

Otros consejos para cuidar tu barba

Cortar la barba en casa es muy sencillo.