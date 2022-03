Zaira Nara también habría sido engañada: “Mientras Icardi estaba con La China”

Revelan que Zaira Nara habría descubierto que Jakon Von Plessen le fue infiel en el mismo hotel en el que Mauro Icardi se encontró con "La China" Suárez.

Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, estuvo involucrado en el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez desde que se supo que fue él quien llevó en auto a Icardi a encontrarse a escondidas en un hotel de París con “La China”. Ahora, salió a la luz que además de haber sido cómplice de esto también habría engañado a su propia esposa, Zaira, al mismo tiempo y en el mismo hotel.

Zaira intentó mantenerse al margen de toda esta polémica desde el primer día. A pesar de sus intentos, surgieron varios rumores en torno a ella y Jakob, como que habían tenido una fuerte pelea cuando ella supo que ayudó a Icardi a engañar a su hermana. Incluso se llegó a decir que estaban en crisis matrimonial y a punto de divorciarse. Sin embargo, ahora se supo algo todavía peor: que él engañó a Zaira con una modelo conocida suya justo cuando Icardi estaba con “La China”.

Según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece), Zaira sigue conviviendo conviviendo con Jakob pero planea separarse eventualmente ya que no pudo perdonarle esta traición. “Los más cercanos a Zaira dicen que ella está muy mal, muy triste, y creen que se va a separar”, expresó el conductor Rodrigo Lussich.

“El tipo se iba de viaje y vos le tenés confianza, pero de pronto te enterás que le está dando una mano a tu cuñado para que la cague a tu hermana. Entonces ahí vos te preguntás: ¿Qué hace cuando se va de viaje?”, opinó Graciela Alfano. “¿Le hizo la pata al cuñado para que se acueste con la China Suárez o también de las suyas él?”, se preguntó Lussich. Karina Iavícoli interrumpió el debate y aseguró tener una información sobre esto desde hace mucho tiempo.

“Vamos a contar lo que nosotros sabemos hace un montón de tiempo. Él lo acompaña a Mauro y supuestamente lo espera. La información que yo tengo es que Zaira se habría enterado que mientras Icardi estaba en el hotel con 'La China' Suárez, Jako no habría estado solo: habría estado con alguien muy conocido, con una modelo muy conocida”, expresó la periodista. De acuerdo con su versión, esta modelo era muy conocida por Zaira y por todos.

“Fue en París, en el mismo hotel. Mientras uno hacía una cosa, el otro habría estado haciendo otra cosa. De los cuernos se puede volver, pero creo que es el punto de inflexión. Zaira lo disculpó en su momento”, destacó Karina. En este sentido, Adrián Pallares opinó que a diferencia de Wanda, que hace pública toda su vida íntima, Zaira es muchísimo más reservada. “De Zaira no nos enteramos si volaron los platos en la casa, si el otro hizo la valija y se fue… No nos enteramos de nada”, sentenció. Lussich adhirió a esto y señaló: “Zaira lo vive todo para adentro, es perfil bajo y son verdad las cosas que le pasan”.

Las palabras de Zaira sobre el escándalo de Wanda

Zaira se mantuvo en silencio sobre los rumores de crisis con Jakob y, de igual manera, evitó hablar sobre el Wandagate. Cuando los periodistas de Intrusos le preguntaron qué opinaba sobre la postura de su hermana, apenas se metió: “Es muy difícil decir qué haría uno en una situación así. Te soy sincera, no sabría decirte ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora, con el diario del lunes y viendo cómo actuó y cómo habló, te digo que la verdad que me parece que estuvo bien”.