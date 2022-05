Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad por parte de su marido: "Me duelen muchas cosas"

Zaira Nara se sinceró sobre los rumores de infidelidad por parte de su marido, Jakob Von Plessen.

Zaira Nara habló por primera vez sobre los rumores de infidelidad por parte de su marido, Jakob Von Plessen, quien la habría engañado con la modelo cordobesa Jimena Buttiglienglo. Desde que salieron a la luz estas versiones, la conductora se mantuvo alejada de los medios y apenas había confesado que estaban atravesando un mal momento matrimonial. Ahora, finalmente dio declaraciones al respecto.

Según este rumor, Jakob había tenido un encuentro con Jimena en Francia, exactamente la misma noche en la que Mauro Icardi estuvo con “La China” Suárez. Además, esta versión también asegura que Zaira programó un viaje a Europa para ir con sus hijos a ver a Wanda y que ya vive en una casa separada a la de Jakob. En medio de todas las especulaciones, la mediática dijo sus primeras palabras sobre el tema.

Zaira se comunicó con Pía Shaw, panelista de LAM, y le envió audios contándole lo sucedido. “Zaira me dice: ‘Me duelen muchas cosas que se dijeron y prefiero llamarme a silencio en cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es que todo eso que salió sobre que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad, es totalmente mentira'", relató la periodista.

En la nota de voz, se puede escuchar la voz de Zaira diciendo: “Me gustaría aclarar que no lo encontré nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada de todo lo que se dijo. Jime es una chica que recontra conozco, me invitó al cumpleaños de sus hijos cuando yo estuve en París. Me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre. Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto”.

En este sentido, Zaira reconoció que en su relación “pasan cosas” como en cualquier otra, pero que no va a acelerar procesos o dar declaraciones simplemente para ceder a la presión de los periodistas de espectáculos. “Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio porque siento que, si estoy en silencio, se termina más rápido el tema”, prosiguió Nara. Por último, dejó en claro que pase lo que pase con Jakob, son una familia y él no se merece que le inventen una imagen de algo que no es.

Los rumores de romance entre Jakob Von Plessen y Jimena Buttigliengo

De acuerdo con estas versiones, cuando Jimena volvió de París a Buenos Aires les contó a sus amigos que había tenido un encuentro con Jakob y alguien filtró esta información hasta hacerla pública. Acto seguido, se dice que la modelo tuvo una crisis con su marido, con quien comparte dos hijos, y que incluso estuvieron a punto de divorciarse. Aunque no hay pruebas que confirmen esto, las fechas coinciden perfectamente con el presunto encuentro de Jimena con Jakob en París.