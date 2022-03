Zaira Nara contó la verdad tras los rumores de separacion: "Nos cuesta mucho"

La modelo se sinceró sobre el momento personal que atraviesa y habló sin tapujos. Zaira Nara está inmersa en rumores de ruptura desde hace semanas.

Zaira Nara se expresó sobre los rumores de separación de su esposo Jakov Von Plessen y reveló cómo se encuentra su relación en la actualidad. La hermana menor de Wanda Nara abrió su corazón y habló sin tapujos en alusión a su situación sentimental, que fue blanco de la prensa en las últimas semanas.

"Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop", comenzó su descargo la modelo en diálogo con Socios del Espectáculo. Para no dejar dudas de que los rumores no estaban tan errados, Zaira pronunció: "No te voy a decir 'estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas".

Nara se expresó sobre el escándalo acontecido en París, en el que su esposo quedó involucrado porque supuestamente cubrió a Icardi en una infidelidad a Wanda Nara. "No, mi familia, Jakob y los chicos, tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada", enunció la conductora de televisión al respecto. Además, la celebridad habló sobre los rumores de engaño por parte de Von Plessen y mostró contundente su postura de incredulidad: "Siento que es un '¿quién sabe algo y sumamos?'. Te juro que es cualquiera".

La emotiva despedida de Zaira Nara a Gerardo Rozín

"Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste 'armé este programa para vos, en 15 días me bajo'. Y yo tan desconfiada te dije: 'Mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe'. Y así fue: a los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa", comienza la dedicatoria que Nara le hizo a Gerardo Rozín tras su fallecimiento.

Rozín fue un íntimo amigo de Zaira Nara, además de ocupar el rol de padrino y mentor en su carrera televisiva. "Confiabas más vos en mí que yo misma. En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste 'me estoy muriendo' y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí", enunció la modelo en alusión a la sinceridad con la que le habló el periodista sobre su situación. "Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre", agregó la presentadora de Morfi, todos a la mesa.