Yayo y una declaración inesperada sobre Javier Milei: "Quedé pegado"

El humorista habló sobre su relación con el candidato a Presidente de la Libertad Avanza e hizo una fuerte declaración.

Yayo Guridi reapareció públicamente e hizo una insólita confesión sobre Javier Milei. Pese a estar alejado de los medios hace ya un tiempo, el humorista cordobés hizo frente a los rumores que lo persiguieron en el último tiempo y reveló lo que nadie sabía del candidato a Presidente.

Invitado a Poco correctos, el ciclo que conducen "El Pollo" Álvarez y Leandro "El Chino" Leunis en El Trece, el humorista se refirió a los rumores de una posible candidatura a Jefe de Gobierna de la Ciudad de Buenos Aires en La Libertad Avanza, sector político que lidera Milei, y contó la verdad de su vínculo con el diputado. "Era todo un verso", aseguró.

"Ya el planteo no lo resiste porque nunca viví en Buenos Aires, desde ya no puedo ser candidato. Y después contactaron al pibe que publicó la noticia y ahí se volvió viral", continuó Yayo. Sin embargo, aseguró que, de tener una propuesta en serio, la rechazaría de todos modos: "Yo no estoy para la política".

Luego, reveló cómo se había tomado la fake news: "Me da igual. Tampoco es que algo grave que diga 'uh tengo que salir a aclarar eso', 'quedé pegado en esto'. Fue algo muy inocente"

La nueva vida de Yayo, lejos de los programas de Marcelo Tinelli

VideoMatch fue el semillero de los humoristas más importantes del país. Sin embargo, el programa de Marcelo Tinelli con el correr de los años cambió las bromas por el Bailando por un Sueño y los cómicos tuvieron que abrirse su propio camino lejos del conductor.

Uno de lo más destacados fue Yayo Guridi, el creador del famoso "Cuarteto Obrero", muy recordado por sus insultos. El sketch marcó a más de una generación, ya que las personas que no llegaron a verlo en vivo lo conocieron gracias a YouTube. Y aunque dejó de trabajar con el actual gerente artístico de América TV, Yayo nunca se alejó del humor.

José Carlos, su nombre de pila, no planeó una carrera artística, pues este hombre nacido en la ciudad cordobesa de Villa María estudió economía y llegó a trabajar en la cartera del área de su provincia. No fue hasta 1994 que Yayo desembarcó en Tefefe, con el clásico trío "Los Gauchos".

El cordobés permaneció 10 años junto a Tinelli y su gran equipo de humoristas, pero en 2004, al igual que varios de sus compañeros, abrió su propio camino. Junto a algunos de sus viejos conocidos se reinventó en Sin Codificar, al mismo tiempo que hizo sus primeras participaciones en series y películas.

Tras la finalización del ciclo que encabezaba Diego Korol, Yayo decidió probar sus habilidades para el drama y también conquistó al público. Desde entonces, formó parte de series como Simona, Monzón, La 1-5/18 y en films como Fase 7 y 27: el club de los malditos.

Aunque este año volvió a apostar por la comedia, pero en otro formato. Yayo es uno de los integrantes del elenco de la obra de teatro "Tom, Dick y Harry", que se presenta de miércoles a domingos en el Multiteatro, y llena la salas desde hace meses. La producción está dirigida por Nicolás Cabré y el reparto lo completan Bicho Gómez, Mariano Martínez, Mercedes Oviedo, María Valenzuela, Gabriela Sari y Jorge Noya.