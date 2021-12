Yanina Latorre se quebró en el final de LAM: "La peor crisis de mi matrimonio"

Yanina Latorre quebró en llanto en uno de las últimas emisiones de LAM y recordó uno de los peores momentos de su vida, como ella misma lo definió.

Los Ángeles de la Mañana está llegando a su final y este jueves fue el turno de la despedida especial para Yanina Latorre, que no pudo contener el llanto. "Tuve la peor crisis de mi vida en mi matrimonio", reconoció la angelita, que dejará el programa conducido por Ángel de Brito una semana antes ya que se irá a Miami de vacaciones con su familia.

La sorpresa por el anuncio de Ángel de Brito sobre el final de Los Ángeles de la Mañana terminó dando paso a la emoción de todas las panelistas que pasaron por el programa en las cinco temporadas que duró al aire de El Trece. Es que la producción y el conductor decidieron despedir de a una angelita por día con videos de sus mejores momentos en el ciclo. Las emociones están a flor de piel y cada una de las protagonistas que fue homenajeada quebró en llanto. Así sucedió este jueves con Yanina Latorre, en su penúltimo día en el programa, debido a que ya anunció que el lunes se irá a Miami de vacaciones y no estará en la última semana del programa al aire.

"Ay, no, no me hagas esto. No puedo hablar", comenzó emocionándose Yanina Latorre cuando Ángel de Brito anunció que se venía su homenaje. "Es el colmo que no puedas hablar, pero ¿qué es lo que te emociona?", replicó el conductor. Conmovida por el final de una etapa muy importante en su vida, Latorre se explayó: "El laburo, que acá trabajamos pero nos divertimos, vos que sos un reventado pero te amo...Sos como un hermano para mí, aprendí todo con vos, pude sacar lo mejor de mí. Hay muy pocos tipos tan generosos como vos y hay que hablar de vos, porque LAM sos vos y yo soy gracias a vos".

"Acá tuve la peor crisis de mi vida en mi matrimonio. Me contuvieron, me ayudaron", recordó la angelita cuando en el 2017 Diego Latorre y Natacha Jaitt tuvieron encuentros íntimos que se hicieron públicos. La emoción siguió después de ver el video que le había preparado la producción con sus peleas y discusiones más recordadas con Graciela Alfano, Beto Casella, Moria Casan y Nancy Pazos, entre muchos otros.

Desde Intrusos tentaron a Yanina Latorre para que se sume al ciclo

"Me dijeron piropos divinos y ahora me mandaron videítos donde Lussich dice ‘ay, todas las mentiras que le dije a Yanina Latorre en la tapa de Gente’. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo”, expresó Latorre, y contó qué fue lo que le dijeron en el evento, en el que estuvieron todos ellos.

“Se hacía el simpático, me decía: ‘Estás en tu mejor momento’. Me ofreció ir a Intrusos. Yo creo que él dijo que me dijo mentiras porque sabía que yo iba a contar que me ofreció ir a Intrusos”, señaló. “¿Y te vas para Intrusos?”, le preguntó Ángel. “Ni disfrazada de mono, ni muerta, ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí, entero, lo hago sola y mejor”, respondió ella.

“A mí no me llamaron. A mí me lo ofreció ahí con el tweet fresco de Ángel, con el tweet calentito de Ángel, que humeaba, Lussich me dijo: ‘¿Por cuánto vendrías?’. Le dije: ‘no te alcanza para pagarme’”, detalló. “Vayan y se encuentran con Maite y con Karina, todas amigas”, la alentó de Brito irónicamente. “¿Qué, van a hacer LAM? ¿Están repitiendo LAM?”, cerró ella