Yanina Latorre se le declaró a Pachu Peña en ShowMatch: "Lo amo"

La panelista de LAM aprovechó su estadía en ShowMatch, La Academia para declararle su amor al humorista.

Yanina Latorre aprovechó su estadía en el jurado de ShowMatch, La Academia para abrir su corazón y revelar el amor que tiene por uno de los participantes: Pachu Peña. Luego de su baile, la panelista de Los ángeles de la mañana (LAM) aseguró que lo ama y hasta que se lo llevaría a su casa.

Tras el escándalo desatado entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Yanina Latorre fue la vocera de la esposa del delantero del PSG en la televisión argentina. Por ese motivo, Marcelo Tinelli le pidió que esté como un quinto jurado en ShowMatch, La Academia y participe de las devoluciones y para brindar nuevas revelaciones del caso.

Si bien siempre parecía estar de acuerdo con Ángel de Brito, en el último baile de la noche eso se rompió y tuvo lugar para su sincericidio. Pachu Peña hizo un homenaje a Quino en la pista de Marcelo Tinelli y al jurado no le gustó mucho. Pero cuando llegó el turno de Yanina Latorre, explotó de amor por el participante.

"A mi me gustó, acá si hay homenaje. Además, Pachu, me matás de amor. Lo amo. Me lo llevaría", admitió Yanina Latorre. Ante la pregunta de Ángel de Brito si lo pasaría a una confesión más íntima, la penalista de LAM fue tajante y aclaró: "No le doy, pero lo amo. Mesita de luz, chiquitito". Por último, aseguró que "si tendría que puntuarlo le daría un 10".

Jimena Barón casi se desmaya ante una devolución de Pampita

Jimena Barón casi se desvanece frente a las palabras de Pampita en ShowMatch, La Academia, luego de que la modelo dijera que no conocía demasiado a la cantante Selena, por lo que no podía evaluar como hubiera querido el homenaje que le hizo Rodrigo Tapari en la pista del certamen.

“Hola chicos, buenas noches, siempre es un placer escucharte cantar, Rodrigo. Cantás como los dioses, y vos bailás como los dioses. Son muy talentosos los dos y tienen mucha química. A mí, lo que no me convenció es lo que eligieron para homenajear: Selena. Porque si bien es una artista muy conocida en el mundo, yo por lo menos no tengo ningún punto de encuentro. Así que es como que me quedé afuera del homenaje”, había empezado con su devolución Ángel de Brito, que provocó la cara de sorpresa de Jimena.

“Perdón, Caro, ¿qué le pasa, Jimena? ¿Se desmaya?”, le preguntó Marcelo.

“¿Selena? ¡Por favor!”, reaccionó La Cobra, indignada. “Bueno, mi mamá no la tiene”, le contestó su colega del jurado. “Porque Selena es una artista grosísima”, siguió Jimena con su defensa, mientras el público aplaudía.